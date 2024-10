Ein neuer Shooter auf Steam ist ab 18 Jahren und fast jeder, der ihn spielt, schwärmt davon, wie toll er ist

Mit „Straftat“ ist im Oktober ein neuer First-Person-Shooter auf Steam erschienen, der einen Großteil seiner Spieler überzeugen kann.

Was ist das für ein Spiel? Straftat ist ein neuer First-Person-Shooter auf Steam, der am 24. Oktober veröffentlicht wurde – also einen Tag vor dem Release von CoD Black Ops 6.

Es gibt 70 Maps und viele verschiedene Waffen, doch nur einen einzigen Modus: 1v1. In Straftat könnt ihr, anders als beispielsweise in Call of Duty, ausschließlich 1v1-Duelle spielen. Ihr habt also nicht die Möglichkeit, eure Mitspieler für eine Niederlage verantwortlich zu machen.

Ein Match besteht aus mehreren Runden, die enden, wenn ihr euren Kontrahenten eliminiert habt. Alle paar Runden wechselt auch die Map. Jede Map setzt dabei auf eine andere Auswahl an Waffen, die ihr finden und in eurem Duell nutzen könnt.

Optisch ist der PvP-Shooter sehr veraltet und sieht aus wie ein 20 Jahre altes Counter-Strike. Dafür ist Straftat aber gerade mal 4 GB groß und kostenlos spielbar – also vorausgesetzt, ihr seid mindestens 18 Jahre alt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Straftat sehen:

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam hat Straftat beeindruckende Bewertungen. Starke 98 % der knapp 600 Rezensionen sind positiv. Insgesamt haben nur 8 Personen eine negative Bewertung verfasst (Stand 28. Oktober 2024).

Viele der Steam-Reviews sind einfach überzeugt, dass der Shooter Spaß macht und sich das Gameplay gut anfühlt. Einige fühlen sich an Shooter-Klassiker wie Quake und Unreal Tournament erinnert. Das 1v1-Format halten einige Spieler für einzigartig. Es lade dazu ein, Straftat für ein paar kurze 1v1s gegen Freunde runterzuladen.

Die wenigen negativen Reviews bemängeln beispielsweise, dass ihr das Fadenkreuz nicht bearbeiten und individuell einstellen könnt sowie „keine Innovation im Gunplay“.

Straftat ist sicherlich keiner der besten Shooter, die ihr auf Steam spielen könnt. Aber es ist ein kleines, lustiges Spiel, das genau das erfüllt, was es verspricht: Ihr könnt es schnell herunterladen und gegen eure Freunde spielen.

Wenn eure Freundesgruppe also mal wieder diskutiert, wer von euch der beste Shooter-Spieler ist, könnt ihr das in schnellen 1v1s in Straftat herausfinden. Die besten Shooter, die ihr aktuell spielen könnt, findet ihr derweil hier: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay