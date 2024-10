PS Plus: Alle Spiele im November 2024 für PS4 und PS5 – Jetzt live mit einem Klassiker für Rennfahrer

Die Spiele für PS Plus Essential im November 2024 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor. Die Spiele sind ab dem 5. November 2024 verfügbar.

Welche PS Plus Spiele gibts im November 2024? Auch im November 2024 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Abo holen könnt:

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4/PS5)

Ghostwire: Tokyo (PS4/PS5)

Death Note Killer Within (PS4/PS5)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die „PS Plus“-Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 05. November 2024, gegen 12:00 Uhr.

Alles Wichtige zu PS Plus Essential im November 2024

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: Hot Wheels Unleashed 2 ist die Fortsetzung des ersten Ablegers doch mit neuen Features. Neben neuen Rennstrecken könnt ihr coole Moves und Stunts ausführen, während ihr mit den Spielzeugautos herumdüst.

Ghostwire: Tokyo: Das Spiel von Bethesda schickt euch nach Tokyo. Die gesamte Bevölkerung verschwand dank eines Okkultisten und nun müsst ihr Rache nehmen. Mit verschiedenen Kräften kämpft ihr euch durch die nasse Stadt und besiegt dabei verschiedene unheimliche Wesen.

Death Note Killer Within: Death Note Killer Within müsst ihr in einem ähnlichen System wie Among Us im Universum von Death Note überleben oder Spieler eliminieren. Das Spiel ist neu und erscheint am 05. November 2024.

Was muss ich sonst beachten? Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder aus dem Sortiment genommen. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus im Oktober 2024 eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige „PS Plus“-Abo für eure PS4 oder PS5. Sony hatte Ende 2023 den Preis für PS Plus deutlich erhöht. Sollte euer Abo noch laufen, seid ihr davon noch nicht betroffen. Für die drei kostenlosen Spiele reicht das einfache Essential-Abo aus, ihr braucht weder Extra noch Premium dafür.

