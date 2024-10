Ab jetzt könnt ihr einen der magischsten Momente der Videospiele-Geschichte erstmals auch auf PC erleben

Mit Red Dead Redemption ist eines der besten Spiele aller Zeiten am 29. Oktober 2024 erstmals für den PC erschienen, und zwar für Steam sowie den Epic Games Store. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz bekommt bei einer Szene aus dem Open-World-Western bis heute Gänsehaut.

Was ist das für eine Szene? Ähnlich wie im Nachfolger, Red Dead Redemption 2, gibt es auch im ersten Western-Epos von Rockstar Games eine Szene, in der ihr mit eurer Hauptfigur (hier: John Marston) durch die Weiten des Wilden Westens reitet, während euch die Ereignisse der letzten Stunden im Nacken hängen und euch gleichzeitig die endlosen Weiten der Prärie ein Gefühl von Freiheit vermitteln.

Als sich Marston auf seinem Pferd der Grenze Mexikos nähert, ertönt plötzlich – und das erste Mal überhaupt bis hierhin – ein Gesangsstück aus den Boxen. „Far Away“ von José González. Der Song passt wie Johns Faust aufs Auge von Edgar Ross. Die Zeilen erzeugen Fernweh und Verbundenheit, die Melodie berührt, das Lied fängt den Cowboy in jedem von uns ein.

Was ein wenig kitschig klingt, hat im Laufe der Jahre unfassbar viele Spieler emotional vom Sitz geblasen. Das belegen die unzähligen Kommentare unter den diversen Videos auf YouTube, die eben jene Überquerung der mexikanischen Grenze zeigen, begleitet von „Far Away“. Hier seht ihr die Szene inklusive des kurz zuvor geführten Dialogs:

Gänsehaut pur

Was schreibt die Community zu der Szene?

UNITDW schreibt auf YouTube: „Ich bin während eines Sonnenuntergangs mit einem leuchtend orangefarbenen Himmel in Mexiko eingetroffen, und ich habe noch nie ein besseres Erlebnis beim Spielen gehabt.“

lankybassbro erinnert sich auf YouTube: „Alle sagen, dass sie diesen Moment während eines Sonnenuntergangs hatten, das klingt auch fantastisch, aber für mich passierte das nachts, mitten im strömenden Regen, und ich hatte das Gefühl, dass es absolut perfekt war.“

EdoloChannel kennt auch den ikonischen Song aus Teil 2 (via YouTube): „Um es klar zu sagen: Unshaken aus RDR2 war pure Magie, aber das? Das kann man nicht übertreffen. Dieser Moment ist Spielgeschichte.“

darthkahn45 verneigt sich vor dieser Klasse auf YouTube: „- Viel Glück, John. Du bist ein wütender und verdammt hässlicher Mann … aber kein schlechter. – John reitet zu diesem Lied los. Das beste Level-Intro aller Zeiten.“

drawingthemoon wird diese Szene nie vergessen (via YouTube): „Ich habe diese Szene gespielt, drei Stunden nachdem wir Kinder erfahren hatten, dass bei unserem Vater Stadium 4 diagnostiziert worden war, und es war Nacht und regnete sowohl im Spiel als auch draußen. Ich beendete die Szene, legte den Controller weg und weinte. Mein Vater hat nach seiner Diagnose noch ein Jahr gelebt und ist am Vatertag verstorben. Ich werde diese Szene nie vergessen.“

Hier der knackige Launch-Trailer zur PC-Version von RDR:

Was ist mit der vergleichbaren Szene aus dem Nachfolger? In Red Dead Redemption 2 findet sich ein Szenen-Pendant, in dem man mit Arthur Morgan einen langen Ritt zurück zu Shady Belle hinter sich bringen muss – während D’Angelo seinen Song „Unshaken“ zum Besten gibt. Aufgrund all der Dinge, die bis dahin passiert sind, ist das eine emotionale Reise, die niemanden kaltlässt.

Was muss ich zum PC-Port von RDR wissen? Seit dem 29. Oktober 2024 könnt ihr die Game-of-the-Year-Version von Red Dead Redemption (inklusive Erweiterung Undead Nightmare) erstmals auf Steam und über den Epic Games Store beziehen. Der PC-Port bietet die folgenden technischen Features:

NVIDIA DLSS Frame Generation

Natürliche 4k-Auflösung

Support für Ultrawide und Super Ultrawide

HDR10 Support, volle Tastatur- und Maus-Funktionen

Support für NVIDIA DLSS 3.7 und AMD FSR 3.0

Der Preis liegt bei knapp 50 Euro.

Macht Red Dead Redemption auch heute noch Spaß? RDR ist ein typisches Rockstar-Spiel, mit all den erzählerischen und spielerischen Qualitäten, die ihr auch im Nachfolger, in der GTA-Reihe oder in Max Payne finden könnt.

Dabei bewies erst die Switch-Portierung im vergangenen Jahr, dass das Spiel mit modernen Open-World-Abenteuern mithalten kann. Selbst die Technik geht dank der Remaster-Fassung völlig ok. Einzig das ständige Kantenflimmern und der recht hohe Preis nervten auf Nintendos Handheld-Konsolen-Hybrid, und günstig ist RDR auch auf PC nicht. Mehr dazu: Eines der besten Spiele aller Zeiten kommt endlich für den PC