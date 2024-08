Elden Ring: Die 5 besten Waffen aus Shadow of the Erdtree und dem Base-Game

In Elden Ring gibt es viele Waffen, doch nicht alle lohnen sich in einem Build. Wir zeigen euch deshalb 5 der besten Waffen aus dem DLC Shadow of the Erdtree und aus dem Base-Game, damit ihr euch bestmöglich verteidigen könnt.

Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Liste werdet ihr fünf Waffen aus Shadow of the Erdtree sowie fünf Waffen aus dem Base-Game finden, die mit Abstand zu den besten Waffen in Elden Ring zählen. Wir werden euch auflisten, woher ihr sie bekommt und was sie so besonders macht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zu den jeweiligen Waffen springen.

Möchtet ihr lieber eine große Liste mit allen aktuellen Waffen im Ranking sehen, dann könnt ihr gerne auf unsere Tier List zugreifen. Diese besitzt alle 411 Waffen von Elden Ring und dem DLC.

Die 5 besten Waffen aus Shadow of the Erdtree

Arm eines Blutunholds

Waffenart: Gigantische Waffe

Gigantische Waffe Kriegsasche möglich? Ja.

Ja. Fundort: Farmt die Blutunholde, die diese Waffe bei sich tragen.

Farmt die Blutunholde, die diese Waffe bei sich tragen. Notwendige Attribute: Stärke: 28 Geschick: 11 Arkanenergie: 16



Der Arm eines Blutunholds gilt als eine der stärksten Waffen, wenn man „Stärke“ und „Arkanenergie“ fokussiert. Gepaart mit einer blutigen Kriegsasche, lassen sich schnell Blutungen erzeugen. Eine perfekte Waffe, wenn ihr ohnehin gerne beidhändig eure Feinde zerquetscht.

Rückhandklinge

Waffenart: Rückhandklinge

Rückhandklinge Kriegsasche möglich? Ja.

Ja. Fundort: Die Rückhandklinge könnt ihr in der Nähe vom Ort der Gnade „Drei-Wege-Kreuzung“ finden. Bewegt euch in östliche Richtung, bis ihr die steinernen Monumente aus der Ferne erkennt. Ihr findet die Schwerter beim Grab.

Die Rückhandklinge könnt ihr in der Nähe vom Ort der Gnade „Drei-Wege-Kreuzung“ finden. Bewegt euch in östliche Richtung, bis ihr die steinernen Monumente aus der Ferne erkennt. Ihr findet die Schwerter beim Grab. Notwendige Attribute: Stärke: 10 Geschick: 13



Die Rückhandklinge ist eine solide Waffe für Builds, die sich auf Geschicklichkeit fokussieren. Bei beidhändiger Führung könnt ihr eine Klinge in jede Hand nehmen.

Das Interessante an der Waffe ist, dass ihr trotzdem noch einen Schild auf dem Rücken tragen könnt, der eure Ausdauerregeneration stärkt oder eure LP regeneriert. Zudem lässt sich die Waffe mit einer Kriegsasche ausstatten und sogar mit Fett buffen.

Euphorie

Waffenart: Doppelklinge

Doppelklinge Kriegsasche möglich? Nein.

Nein. Fundort: Befindet sich in Enir-Ilim in einem geheimen Raum. Den genauen Weg haben wir euch in unserer DLC-Waffenliste beschrieben.

Befindet sich in Enir-Ilim in einem geheimen Raum. Den genauen Weg haben wir euch in unserer DLC-Waffenliste beschrieben. Notwendige Attribute: Stärke: 16 Geschick: 15 Glaube: 24



Euphorie zählt nach dem Patch 1.13 zu den besten Waffen aus dem DLC. Die Waffe kann in einem Dex/Faith-Build viel Schaden austeilen, wenn ihr die Waffe aufgeladen habt. Nutzt dazu das einzigartige Talent „Euphoriewirbel“ und lasst einen heiligen Strahl auf eure Gegner regnen, der Lebensbalken schmelzen kann.

Großschwert der Feuerritter

Waffenart: Riesenschwert

Riesenschwert Kriegsasche möglich? Ja.

Ja. Fundort: Muss von den Feuerrittern im Schloss „Schattenbergfried“ gefarmt werden.

Muss von den Feuerrittern im Schloss „Schattenbergfried“ gefarmt werden. Notwendige Attribute: Stärke: 22 Geschick: 18 Glaube: 12



Das Großschwert der Feuerritter ist ein Riesenschwert, besitzt aber ein leichtes Moveset mit breiten Bewegungen. Ihr könnt den Schaden der Waffe verstärken, wenn ihr sie mit Feuer belegt. Durch die große Reichweite und die herausragenden Skalierung in „Glaube“ können vor allem Faith-Builds das meiste aus der Waffe herausholen.

Klauen der Nacht

Waffenart: Kralle

Kralle Kriegsasche möglich? Nein.

Nein. Fundort: Besiegt Anna, Schwerthand der Nacht, unterhalb der Kathedrale von Manus Metyr.

Besiegt Anna, Schwerthand der Nacht, unterhalb der Kathedrale von Manus Metyr. Notwendige Attribute: Stärke: 8 Geschick: 20



Die Klauen der Nacht sind hervorragende Waffen für den Nah- sowie Fernkampf. Durch ihr Talent „Streuschuss-Wurf“ werden viele Klingen in die Richtung geworfen, in die ihr zielt. Das kann von Vorteil sein und bietet euch viel Spielraum im Kampf. Zudem sorgt die Waffe auch für Blutungen, was euren Kampf gegen Bosse erleichtern kann.

Die 5 besten Waffen aus Elden Ring (Base Game)

Blutige Ströme

Waffenart: Katana

Katana Kriegsasche möglich? Nein.

Nein. Fundort: Besiegt Okina auf dem Berggipfel der Riesen.

Besiegt Okina auf dem Berggipfel der Riesen. Notwendige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 18 Arkanenergie: 20



Blutige Ströme ist die Kultwaffe aus Elden Ring. Das Katana hat eine kleine Reichweite, doch wenn ihr sein Talent „Blutiger Metzler“ verwendet, wird euer Angriffsmuster an Reichweite gewinnen. Zusätzlich lösen Angriffe Blutverlust aus – paart das mit einem Arkan/Dex-Build und ihr werdet nahezu unbesiegbar sein.

Mohgwyns heiliger Speer

Waffenart: Großer Speer

Großer Speer Kriegsasche möglich? Nein.

Nein. Fundort: Kann von der Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste erworben werden, wenn ihr das Echo von Mohgwyn eintauscht.

Kann von der Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste erworben werden, wenn ihr das Echo von Mohgwyn eintauscht. Notwendige Attribute: Stärke: 24 Geschick: 14 Arkanenergie: 27



Der Große Speer von Moghwyn kann in einem richtigen Build große Flächen von Gegnern zerfleischen. Durch sein Talent „Blutungstritual“ verlieren alle Gegner in eurer Umgebung stetig Leben, bis sie von innen heraus verbluten. Eine starke Waffe, doch ihr Moveset ist langsam. Achtet also darauf, wann ihr zum Angriff ansetzt.

Blasphemische Klinge

Waffenart: Großschwert

Großschwert Kriegsasche möglich? Nein.

Nein. Fundort: Kann von der Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste erworben werden, wenn ihr das Echo von Rykard eintauscht.

Kann von der Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste erworben werden, wenn ihr das Echo von Rykard eintauscht. Notwendige Attribute: Stärke: 22 Geschick: 15 Glaube: 21



Die Blasphemische Klinge ist für alle Spieler die perfekte Waffe, die Schwierigkeiten haben zu überleben. Mit jedem Gegner, den ihr besiegt, regeneriert ihr LP. Zusätzlich kann das Talent „Vampirflammen“ dafür sorgen, dass jeder Treffer eure LP regeneriert. Bosse wie Malenia lassen sich mit der Blasphemischen Klinge zudem in Schach halten und können dann mit Leichtigkeit besiegt werden.

Riesenbrecher

Waffenart: Gigantische Waffe

Gigantische Waffe Kriegsasche möglich? Ja.

Ja. Fundort: In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe des Außenwall – Phantombaum in Altus-Plateau.

In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe des Außenwall – Phantombaum in Altus-Plateau. Notwendige Attribute: Stärke: 60



Der Riesenbrecher ist die ultimative Waffe für Stärke-Builds. Mit diesem Gerät könnt ihr Bosse mit nur wenigen Schlägen aus ihrer Haltung brechen und sie zerstampfen. Eine perfekte Waffe für alle Krieger unter euch, die es gerne simpel mögen.

Gleve der Dunkelkavallerie

Waffenart: Hellebarde

Hellebarde Kriegsasche möglich? Ja.

Ja. Fundort: Bekämpft die Dunkelkavallerie auf der östlichen Seite des Lucaria Tores.

Bekämpft die Dunkelkavallerie auf der östlichen Seite des Lucaria Tores. Notwendige Attribute: Stärke: 26 Geschick: 10



Die Gleve der Dunkelkavallerie ist eine starke Waffe für das Brechen von Haltungen sowie das schnelle Besiegen von Bossen. Viele Spieler verwenden die Gleve zusammen mit Blutfett, um Bosse wie Moghwyn in Sekunden zu vernichten. Eine starke Waffe, die jedoch zuerst gemeistert werden muss.

Honorable Mentions

Welche Waffen lohnen sich noch? Für Zauberer lohnen sich die Beschleuniger:

Carianisches königliches Zepter (Normale Zauberei)

Lusats Schimmersteinstab (Im Kampf gegen Bosse)

Bei den Heiligen Siegeln hängt es davon ab, welche Anrufungen ihr beschwören möchtet. Möchtet ihr jedoch das Siegel mit der meisten Anrufungsskalierung, solltet ihr lieber auf das Siegel des Erdenbaums setzen. Mit diesem könnt ihr nichts falsch machen.

Das war unsere Liste zu den besten Waffen aus dem Base-Game von Elden Ring sowie seinem DLC Shadow of the Erdtree. Welche Waffen sind eure Favoriten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Elden Ring findet ihr hier: Elden Ring: Alle Waffen aus dem DLC in der Liste mit Fundorten