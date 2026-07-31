Im MCU ist Thor der neue Chef der Avengers, doch in Asgard hat er gerade gar nichts mehr zu melden

Thor ist einer der mächtigsten Helden von Marvel. Während er im nächsten Film des MCU das Team gegen Doctor Doom zusammenstellt, hat er im Comic-Universum seine Kräfte verloren. Das macht den Weg für eine neue Herrscherin über Asgard frei.

Marvel-Fans erwartet noch 2026 der nächste große Ensemble-Film: Avengers: Doomsday. Schon im Trailer ist zu sehen, dass Thor eine Heldentruppe um sich versammelt, um dem gefährlichen Gegenspieler die Stirn zu bieten.

Im Comic-Universum sieht es für den Helden anders aus: In „Der sterbliche Thor“ ist von dem mächtigen Gott nichts mehr übrig. Er lebt unter anderem Namen und ohne seine Kräfte in New York.

Das bedeutet auch, dass er nicht mehr über seine Heimat Asgard herrscht. Ein neuer Band der Comic-Reihe erzählt davon, wie der Machtkampf dort während Thors Abwesenheit abläuft.

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Eine neue Allmutter besteigt den Thron

Was passiert in Asgard? In Band 13 von „Der sterbliche Thor“ muss der Sohn von Thor, Magni, um seinen Freund, den Cyborg-Hasen Blackjack O’Hare, trauern. Dieser starb durch einen Pfeil von Athenes Bogen – abgeschossen von der Zauberin Amora.

Magni verfällt in tiefe Trauer. Er ist nun zwar der Herrscher über Asgard, ist aber im Thronsaal des Allvaters eingeschlossen, wo unzählige Jahrhunderte vergehen, weil die Zeit anders verläuft. Dadurch verstirbt er, während vor der Tür nur etwa ein Tag vergangen ist.

Amora öffnet daraufhin den Thronsaal und findet Magnis verwestes Skelett vor. Nun steht ihr nichts mehr im Weg, die Macht und somit die Herrschaft über Asgard an sich zu reißen. Ihr Vorgehen zeigt, dass das Reich nicht mit Gewalt, Zerstörung oder dem Einsatz von Magie erobert werden muss. Manchmal reicht auch eine List und das Ausnutzen von Schwäche, wie im Fall von Magni.

Amora ist somit die neue Allmutter und verfügt als solche über großen Einfluss. Sie kann Allianzen und Bündnisse mit Thors Gegnern schließen und zu einer großen Gefahr werden. Der Charakter stammt selbst aus Asgard und verfügt über starke, magische Kräfte. Besonders auf dem Gebiet der Manipulation ist sie eine echte Meisterin – viele unterliegen zudem ihrem Charme.

Es muss sich zeigen, ob und wie Thor auf der Erde auf diesen Machtwechsel reagiert. Immerhin hat er seinen Status als Gott verloren und kämpft in erster Linie für die Menschen.

Hier geht Marvel andere Wege als das Filmuniversum des MCU und bietet getrennt davon neue und spannende Entwicklungen. Dass Asgard als Heimat von Thor, Magni und Odin nun in die Hände einer so gefährlichen Zauberin fällt, ist aus erzählerischer Sicht verlockend.

Was denkt ihr über die Ereignisse? Glaubt ihr, Thor kann Amora in seiner sterblichen Form etwas entgegensetzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Zu einem anderen Helden von Marvel gibt es eine absurde Szene, die es nicht in den finalen Film geschafft hat: Der größte Hater von Spider-Man will eigentlich nur so sein wie der Held von Marvel – Eine gelöschte Szene zeigt das besonders gut