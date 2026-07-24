Gegen den neuen Schurken stellt Thor im nächsten Marvel-Film ein mächtiges Team zusammen: Doch das sind alles Loser bis auf einen

Marvel hat mit dem ersten Trailer zu Avengers: Doomsday gezeigt, dass die Helden sich einem neuen mächtigen Schurken stellen müssen. Dafür stellt Thor ein Team zusammen, aber das besteht nicht gerade aus der Crème de la Crème der Avengers.

Endlich konnte man einen ersten Blick auf Doctor Doom werfen, der im kommenden Avengers: Doomsday die Rolle des Thanos übernimmt. Dabei zeigt der erste Trailer, wie mächtig er ist. Mit nur 2 Fingern kann er Thors Angriff mit Sturmbrecher aufhalten.

Wie im Trailer zu sehen ist, baut sich Thor eine Truppe von Helden zusammen, um sich diesem Gegner zu stellen. Dabei gibt er aber schon zu: Sie brauchen ein Wunder. Wenn man sich anschaut, wen er da zur Auswahl hat, kann das eigentlich nichts werden.

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Es fehlen die mächtigen Verteidiger der Erde

Welche Helden können Thor helfen? Obwohl Doctor Doom meist kein übermächtiger Schurke ist, scheint er in Avengers: Doomsday viel stärker als Thor zu sein. Er könnte God Emperor Doom sein, der Thanos im Secret Wars -Comic-Event die Wirbelsäule herausgerissen hat.

Schaut man sich an, wer Thor im Trailer unterstützen kann, sieht es für die Avengers aber ziemlich düster aus, denn die verfügbaren Helden sind nicht gerade die Stars des Universums:

Es gibt (falls Captain America zählt) 4 Supersoldaten: Captain America, US-Agent, Red Guardian und Winter Soldier

Shuri als Black Panther bringt die Kräfte von Wakanda mit sich, auch Namor scheint mit seinem Königreich dabei zu sein

Die Fantastic Four sind zu sehen

Shang-Chi bringt seine magische Kampfkunst mit

Ant-Man, Ghost und Falcon haben wenigstens Ausrüstung

Yelena hat gar keine Kräfte

Auch ein paar Mutanten sind zu sehen: Professor X, Magneto, Cyclops, Gambit und Mystique (Wobei man hier bezweifeln kann, dass Magneto und Professor X wirklich als Kämpfer dabei sein werden)

Die starken Power-Houses der Helden fehlen bisher: Scarlet Witch ist nach dem Ende vom 2. Doctor Strange augenscheinlich tot, von Doctor Strange selbst fehlt jede Spur, so wie auch von She-Hulk und Captain Marvel. Der Hulk ist im Trailer nicht zu sehen, der taucht aber zumindest im neuen Spider-Man auf.

Ebenfalls zu sehen ist Loki, aber aufgrund seiner neuen Aufgabe als Gott, der die Zeitlinien zusammenhält, ist unklar, ob er sich überhaupt direkt einmischen kann. Da das gesamte Multiversum bedroht zu sein scheint, wird Loki aber wohl eine Rolle spielen.

Vergleicht man all die Helden, dann ist Thor wohl der stärkste, der laut dem Trailer bestätigt ist. Er scheint aber auch gar keine Chance gegen Doom zu haben und das ist ein schlechtes Zeichen, denn Doom auszutricksen ist auch ein schwieriges Unterfangen. Egal, wie sehr man die Filme und Figuren mag, die aktuell verfügbaren Helden sind ihren Kräften nach eher Loser .

Es gibt allerdings eine Figur, die theoretisch mächtiger ist als Thor, die aber auch eine große Gefahr für die Menschheit darstellt.

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Die gefährliche Geheimwaffe der Helden

Achtung: Im folgenden Abschnitt spoilern wir das Ende des Films Thunderbolts.

Welcher Held könnte Doom noch gefährlich werden? In der 38. Sekunde des Trailers ist links in der Ecke eine Figur zu sehen. Das müsste Bob Reynolds sein, der zu den neuen Avengers gehört. Als Figur kam er im Film Thunderbolts bereits als Sentry vor und er kehrt auch laut IMDb offiziell zurück.

Marvel selbst erklärte in einem Trailer (via x.com), dass Sentry stärker als die Gesamtheit der vorherigen Avengers ist. Bereits im Film zeigte er, dass selbst Supersoldaten keine Chance gegen ihn haben, und ihm wird auch in den Comics nachgesagt, er hätte die Kraft von 1 Million explodierender Sonnen (via Marvel.com).

Damit sollte man ja etwas anfangen können, oder? Nein. Aufgrund seiner mentalen Instabilität versteckt sich in ihm The Void. Das ist eine andere Persönlichkeit, die alles vernichten möchte. In Thunderbolts konnte er etwa unzählige Menschen ohne Probleme einfach in Luft auflösen. Zwar konnten die neuen Avengers ihn mit der Kraft der Freundschaft aufhalten, am Ende des Films konnte er seine Kräfte aber nicht mehr benutzen.

Selbst wenn er also in der Lage wäre, Doom etwas anzuhaben, wäre er eine ebenso große Gefahr für die Menschheit.

Wie seht ihr die Chancen der Avengers und welcher Held fehlt euch im Film noch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Thanos gilt für viele Fans als der Vorzeigeschurke, doch es gibt noch weitere Bedrohungen für das Universum: 7 Marvel-Schurken, die es mit Thanos aufnehmen könnten