Fortnite: Spieler mit einer Hand zeigt seine starken Skills, Community feiert ihn

Was haltet ihr von solchen Clips? Findet ihr so ein Selbstbewusstsein bewundernswert, indem sich Spieler nicht durch eine Behinderung unterkriegen lassen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!

Um welchen Clip geht es? In reddit postete der User OneHandGamer1 einen kurzen Videoausschnitt von sich mit einer Ansicht auf seinen Controller. Dabei demonstriert er, wie sein Alltag in Fortnite aussieht , während er Matches bestreitet. Das alles tut er mit nur einer Hand.

In Fortnite teilen viele Fans ihre Clips auf reddit. Von lustigen Memes bis hin zu krassen Errungenschaften. Ein Spieler jedoch zeigt, dass er mit Handicap sogar besser zocken kann als so manche Spieler mit zwei Händen.

