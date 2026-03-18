Fortnite zeigt die neue Map für Chapter 7 Season 2 – Das wird sich ändern

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< 1 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Fortnite zeigt die neue Map für Chapter 7 Season 2 – Das wird sich ändern

Fortnite hat seine neue Map für Chapter 7 Season 2 enthüllt. Auf dieser werdet ihr bald im März 2026 landen. Doch bevor ihr das tut, müsst ihr wissen, welche Details es gibt und wie sie tatsächlich aussieht. Wir zeigen euch die neue Map.

Woher stammen die Infos? Fortnite hat vor dem Release von Chapter 7 Season 2 schon einige Trailer veröffentlicht, darunter auch einen Live-Action-Trailer. In diesem gab es viele Hinweise auf neue Kollaborationen sowie Inhalte für die kommende Season. In einer kurzen Sequenz gab es aber das wohl wichtigste Detail für Season 2 – ein Ausschnitt der Mini-Map.

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Das verändert sich an der Map

Was wird sich ändern? Natürlich ist der Ausschnitt verpixelt und sehr klein, doch man erkennt gleich, was sich an der neuen Map ändern wird. Vorrangig betrifft es den nördlichen Teil der Map, denn dieser ist komplett vereist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit befindet sich dort das Schloss des Eiskönigs, das ihr dann besuchen könnt.

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Ebenfalls lassen sich noch drei kleine Punkte quer auf der Map erkennen. Dort könnten sich die Scherben des Nullpunktes befinden, die ebenfalls in vergangenen Trailern zu sehen waren und vom Raumschiff der Würfelkönigin herausgezogen wurden.

Möglich wäre es, dass sie bei einer Berührung die Gravitation eures Spielers verändern können, damit ihr höhere Sprünge durchführen könnt. Was sich noch auf der Map geändert hat, lässt sich aber sonst nicht mehr erkennen.

Wir müssen abwarten, was Epic Games bei den Patch Notes aufgelistet hat und ob ein hochauflösendes Bild hochgeladen wird. Bis dahin könnt ihr aber gerne in unserem Live-Ticker vorbeischauen. Wir halten euch auf dem Laufenden und zeigen euch, was sich in der kommenden Update-Datei befindet: Fortnite: Server Down für Chapter 7 Season 2 startet morgen – Alles zum Server Status & Dauer im Live-Ticker

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