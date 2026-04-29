Spielleiter arbeitet 3 Jahre auf den perfekten Plottwist in D&D hin, wird binnen Sekunden zerstört

Der Spielleiter einer 3-jährigen Kampagne in Dungeons & Dragons arbeitete seit langer Zeit auf einen ganz besonderen Moment hin. Als dieser jedoch endlich gekommen war, verlor er aufgrund von wenigen Sekunden seine ganze Wirkung.

Um was für einen Plottwist handelte es sich? Ein Spielleiter (auf Reddit Birdieisbest) hat 3 Jahre lang auf einen Moment in seiner Kampagne gewartet, in dem ein liebgewonnener und unterstützender Charakter seiner Gruppe seine wahre Identität preisgeben würde. Es handelte sich nämlich nicht um eine Art Retter vor bösen Göttern, sondern einen der bösen Götter selbst. Ein Geheimnis, das bei der Aufdeckung vieles verändern würde.

Der Spielleiter gab gelegentlich kleine Hinweise, um die Enthüllung nicht wie eine spontane Aktion erscheinen zu lassen und ihr Sinn zu geben. Doch als dann endlich die langersehnte und hart erarbeitete Enthüllung stattfinden soll, läuft alles leider ganz anders, als es sich der Spielleiter erhofft hat. Und daran ist nicht einmal jemand am Tisch schuld.

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„Darauf hab ich 3 Jahre gewartet.”

Wie wird der Moment zerstört? Als sich die Spielergruppe im Kampf mit einer der Gottheiten befand, machte sich ihr Begleiter dafür bereit, seine wahre Identität aufzudecken und die Gottheit heroisch zu bekämpfen, um die Spieler entkommen zu lassen. Als der Spielleiter jedoch gerade seine Worte aussprechen wollte, wurde er unterbrochen:

Der Mitbewohner eines Spielers betrat den Raum, um seinen Freund mit einer Umarmung zu grüßen. Dabei stoppte er nicht nur den Dialog des Spielleiters, sondern zerstörte auch die Immersion für die anderen Mitspieler. Da die Gruppe eher aus introvertierten, aber vor allem schüchternen Personen bestand, fühlten sie sich daraufhin nicht mehr wohl dabei, in der Rolle zu reagieren, weshalb der wichtige Moment einfach verpuffte. Dass einer seiner Spieler bereits einen Verdacht hatte, konnte den Spielleiter auch nicht aufheitern.

„Ich weiß, es ist kleinlich, aber ich hatte mich schon lange auf diesen Moment gefreut und auf eine stärkere Reaktion gehofft, und ich wusste, dass ich eine bekommen hätte, wenn wir nicht unterbrochen worden wären”, erklärt der Spielleiter in seinem Post auf Reddit, „Ich werde darüber hinwegkommen, aber im Moment wollte ich einfach nur in die Leere schreien.”



Der Spielleiter erhielt von der Community ein paar tröstende Worte, die ihn wieder aufbauen sollten. Es sei nicht seine Schuld gewesen, dass der Moment ruiniert wurde, und seine Gruppe könne sich darüber freuen, dass einige von ihnen sogar korrekte Vermutungen hatten. Große Momente in D&D seien nicht leicht perfekt umzusetzen.

Habt ihr selbst ähnliche Erfahrungen in D&D gemacht? Wurde einer eurer Momente ruiniert, oder wart ihr sogar selbst schuld daran? Eine geheime, vorgetäuschte Identität ist nur eines von vielen möglichen Geheimnissen, die eure Spielleiter euch vorenthalten wollen. Dabei gibt es noch viel mehr, die sie definitiv nicht freiwillig offenbaren würden, außer untereinander: Spielleiter aus D&D enthüllen ihr dreckigstes Geheimnis, das sie ihren Mitspielern niemals verraten würden