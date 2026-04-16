D&D kündigt neue offizielle Kampagne an, schickt Stars aus Baldur’s Gate 3 in eines der beliebtesten Settings

Nach einigen Jahren kündigt Dungeons & Dragons eine neue Actual-Play-Kampagne an. Die vereint beliebte Stimmen aus der Gaming-Branche unter einer Veteranin als Spielleiterin.

Was für eine Kampagne ist das? In einem neuen Video kündigt Wizards of the Coast, der Publisher von Dungeons & Dragons, eine neue Actual-Play-Kampagne an. Die läuft unter dem Titel „Dungeon Masters“ und soll unter Spielleiter-Veteranin Jasmine Bhullar (bekannt aus DesiQuest, Dimension 20) folgende Spieler vereinen:

Neil Newbon (Baldur’s Gate 3) als Gnom-Artificer „Professor Crem de la Crem“

Devora Wilde (Baldur’s Gate 3) als Waldelfen-Schattenzauberin „Zora Thornska“

Mayanna Berrin (Dispatch, The Dungeon Run) als Drow-Grabdomänenkleriker „Wesley“

Christian Navarro (13 Reasons Why, Forgotten Realms) als Waldelfen-Winterranger „Eloin Emberleaf“

Die Kampagne startet am 22. April 2026 auf YouTube mit 2 Episoden, die ihr euch dann anschauen könnt. Die Folgen dauern etwa 1 Stunde und sind damit auch in einer Abendsession locker durchgeschaut. Jede Woche gibt es dann donnerstags um 2:30 Uhr MEZ (also mittwochs 18:30 Uhr PT) eine neue Folge. Insgesamt soll es voraussichtlich rund 12 Folgen geben, in denen die Spieler nach Ravenloft, einem der beliebtesten Settings für D&D geschickt werden und ihr sogar selbst mitspielen könnt.

Video starten Offizielle Kampagne von D&D führt Stars aus Baldur’s Gate 3 nach Ravenloft Autoplay

Actual-Play als Play-along zum Mitmachen

Wie kann man mitmachen? Die Kampagne soll Zuschauern nicht nur eine spannende Story, sondern auch gleich einen Einblick in das neue Buch „Ravenloft: The Horrors Within“ liefern. Das erscheint am 16. Juni 2026 und bietet einen Haufen neuer Inhalte für das Setting rund um Ravenloft.

Fast zeitgleich mit Dungeon Masters soll es ab dem 23. April 2026 passend dazu sogenannte „Play-Along-Packs“ geben, mit denen ihr die Aufhänger und Kämpfe der entsprechenden Folge ebenfalls auf euren Tisch bringen könnt. Das erste Paket gibt es gratis, sodass ihr das Ganze einfach einmal ausprobieren könnt, wenn ihr wissen wollt, ob das etwas für euch ist.

Die Folgen sollen so konzipiert sein, dass sie euch direkt ins Geschehen werfen, und damit das Ganze auch in die 1 Stunde pro Episode passt, übernimmt Spielleiterin Jasmine Bhullar einen großen Teil der Erzählung. Laut Polygon, die die zwei ersten Folgen vorab sehen konnten, dürft ihr also keine allzu tiefgehenden Dialoge zwischen den Charakteren wie bei Critical Role erwarten.

Dennoch bietet das Setting von Ravenloft allerhand Raum für düstere und gruselige Momente und vor allem auch das Potenzial, Vampire zu treffen, mit denen Spieler Neil Newbon als Astarion von Baldur’s Gate 3 bereits eingehende Erfahrung gesammelt hat. Was ihr sonst noch über Ravenloft wissen solltet und welche spannenden Settings es noch gibt, lest ihr hier: 7 Settings von Dungeons & Dragons, die mindestens genauso spannend sind wie die Schwertküste