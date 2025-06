Hier sind 7 unterschätzte Settings von Dungeons & Dragons, die die Schwertküste alt aussehen lassen

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Religion basiert hier allein auf Glauben, nicht auf nachweisbarer göttlicher Existenz – was Raum für Zweifel und fanatische Kulte schafft. Eberron bietet also einen Mix aus Steampunk- und Magitech-Flair und lässt Spieler in eine Welt eintauchen, in der eine bedrückende Endzeitstimmung herrscht.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Spieler will seine große Liebe in Baldur’s Gate 3 beeindrucken, doch verbaut sich damit einen Großteil der Story

An ihrer Küste befinden sich auch berühmte Orte wie Niewinter (Neverwinter), Tiefwasser (Waterdeep), Baldur’s Tor (Baldur’s Gate) oder auch Luskan . Auch das Eiswindtal im Norden von Luskan gehört zu den beliebten Settings in Faerûn und den Vergessenen Reichen.

Viele Abenteurer zieht es in Dungeons & Dragons an die berühmte Schwertküste von Faerûn. Dabei gibt es etliche Settings für das Tabletop-Rollenspiel, die mindestens genauso spannend sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to