5 wichtige Orte aus Dungeons & Dragons, die ihr neben Baldur’s Gate kennen solltet

Durch das gleichnamige Spiel sind Baldur’s Gate und Dungeons & Dragons wieder deutlich in den Fokus der Spieler gerückt. Dabei gibt es ein paar Orte in Faerûn und speziell an der Schwertküste, die mindestens genauso wichtig sind.

Wie wurden die Orte für die Liste ausgewählt? Baldur’s Gate ist vor allem durch das Spiel Baldur’s Gate 3 in den Fokus vieler Spieler gerückt. Dabei gibt es vor allem entlang der Schwertküste (Sword Coast), an der auch das Spiel einige Schauplätze bietet, noch etliche andere Orte, die für den Kontinent Faerûn mindestens genauso wichtig sind.

Für diese Liste haben wir euch 5 Orte entlang der Schwertküste herausgesucht, die nicht nur innerhalb des Settings der Vergessenen Reiche (Forgotten Realms) von Dungeons & Dragons eine große Rolle spielen, sondern auch Schauplätze vieler Kampagnen und Module sind, wodurch sie sich hervorragend für eure nächste Session an der Schwertküste eignen können.

Die folgenden 5 Orte sollten deshalb auf keinen Fall an euch vorbeigehen, wenn ihr an der Schwertküste unterwegs seid. Eine detaillierte Karte von Faerûn könnt ihr euch bei DnD Beyond ansehen.

Niewinter (Neverwinter)

Niewinter (engl. Neverwinter), auch bekannt als das „Juwel des Nordens“, ist eine der bekanntesten Städte an der Schwertküste in Faerûn. Trotz zahlreicher Katastrophen – darunter ein verheerender Vulkanausbruch und politische Unruhen – hat sich die Stadt immer wieder erholt und gilt als aufstrebendes Zentrum für Handel, Handwerk und Abenteuer.

In den bekannten Videospielen der Neverwinter-Nights-Reihe sowie in verschiedenen Kampagnenmodulen von Dungeons & Dragons spielt die Stadt eine Rolle, wie zum Beispiel Sturmkönigs Donner (engl. Storm King’s Thunder) oder Die Tiefen von Phandelver: Der zerschmetterte Obelisk (engl. Phandelver and Below: Shattered Obelisk).

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Wegen der nervigsten Sache an Dungeons & Dragons gibt es heute Magic: The Gathering und jeder Rollenspieler wird es verstehen von Alexander Schürlein

Ebenso spielt der Film Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben zeitweise in Niewinter. Charakteristisch für Niewinter ist der gleichnamige Fluss, der selbst im tiefsten Winter nicht zufriert, und die Nähe zur gefährlichen Wildnis des Niewinter-Waldes, die viele Geheimnisse birgt.