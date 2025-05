Wegen der nervigsten Sache an Dungeons & Dragons gibt es heute Magic: The Gathering und jeder Rollenspieler wird es verstehen

Das Tabletop-Rollenspiel Dungeons & Dragons und eines der beliebtesten Sammelkartenspiele überhaupt haben mehr gemeinsam, als viele wissen. Dabei hätte Magic: The Gathering ohne D&D vermutlich gar nicht erst existiert, denn es ist aus einem ganz bestimmten Gedanken heraus entstanden, den jeder Rollenspieler kennen dürfte.

Warum hätte Magic: The Gathering ohne D&D nicht existiert? Der Schöpfer von Magic: The Gathering, Richard Garfield, war selbst begeisterter D&D-Spieler und ließ sich bei seinem Konzept stark von Pen-&-Paper-Rollenspielen inspirieren.

Seine ursprüngliche Vision für Magic war ein kompaktes Kartenspiel, das sich wie eine Art Minispiel ideal in den Pausen langer D&D-Runden spielen ließ. Oder aber auch als Überbrückung zwischen den Sessions, wenn mal wieder kein Termin für die gesamte Gruppe zustande kam – eine Situation, die vielen Rollenspielern nur allzu bekannt sein dürfte.

Diese enge Verbindung zeigt sich bis heute: Beide Spiele teilen viele Fantasy-Elemente – etwa bekannte Kreaturen wie Drachen, Goblins und Elfen, klassische Zauber wie Fireball oder übergreifende Themen wie Magie und Abenteuer. D&D hatte in den 80er- und 90er-Jahren bereits eine große Fantasy-Community etabliert, die für den Erfolg von Magic den idealen Nährboden bot.

Ohne die von D&D geprägte Fantasy-Kultur wäre der Aufstieg von Magic kaum denkbar gewesen – ein Einfluss, der sich bis heute in Crossovern der beiden Spiele widerspiegelt, aber auch so haben sie mehr Gemeinsamkeiten, als viele vermuten würden.

Die „Planes“ als Ausgangslage für Crossover

Was verbindet Magic und D&D abseits der Entstehungsgeschichte und Community? Da sowohl Magic als auch D&D Marken der Firma Wizards of the Coast sind, bestehen seit Jahren Bemühungen, die beiden Franchises vermehrt zusammenzubringen. Einen wesentlichen Berührungspunkt der beiden Spiele bilden die sogenannten „Planes“ (oder auch „Ebenen“) in der Lore von Magic.

Sie stellen ganze, in sich geschlossene Realitäten oder Universen dar, die häufig auch als „Welten“ bezeichnet werden. Jede Ebene ist eine eigenständige Welt mit ihrer einzigartigen Geografie, Ökologie, Gesellschaft, Geschichte und oft auch spezifischen magischen Gesetzen.

Diese Ebenen sind voneinander getrennt durch die sogenannten Blinden Ewigkeiten (Blind Eternities), einem chaotischen, leeren Raum, der für normale Sterbliche tödlich und unpassierbar ist.

Im Kartenspiel schlüpft ihr in die Rolle eines „Planeswalkers“, ein extrem mächtiger Magier, der durch seine Reisen Wissen, Fähigkeiten und Verbündete sammelt und dem es möglich ist, die Blinden Ewigkeiten ohne Hilfsmittel zu durchqueren und somit zwischen den Planes zu reisen. Diese Magier sind oft in multiversumsumspannende Konflikte verwickelt und agieren als Beschützer (oder Bedrohungen) für die verschiedenen Ebenen.

Im Jahr 2021 erschien mit “Adventures in the Forgotten Realms” ein Karten-Set mit D&D-Plane für MTG.

Jedes Kartenset von MtG (Magic: The Gathering) ist auf einer dieser Planes angesiedelt und spiegelt den jeweiligen Charakter der repräsentierten Welt wider. Mittlerweile gibt es etliche spieleigene Planes, aber auch viele Crossover mit anderen Franchises wie etwa Der Herr der Ringe oder Final Fantasy, die dadurch ihren Weg als Karten und eigene Planes in Magic gefunden haben.

So auch D&D mit dem Set „Adventures in the Forgotten Realms“, das die Vergessenen Reiche des Tabletops als Plane-Set in das Kartenspiel bringt oder die passenden Sets zum Spiel Baldur’s Gate 3, das ebenfalls seinen Platz in D&D findet. Aber auch Magic hat sich mittlerweile kaum trennbar ins Multiversum von D&D geschlichen, sodass sie sich viele „Welten“ mittlerweile teilen.

Durch die Planes kaum trennbar verbunden

Wie findet sich Magic in D&D wieder? Um Fans von Magic, die gleichzeitig auch D&D-Spieler sind, zu ermöglichen, Planes als Settings für ihre Kampagnen in DnD mit dem Regelwerk der 5. Edition zu nutzen, hat Wizards of the Coast seit 2016 immer wieder PDF-Leitfäden mit dem Namen „Plane Shift“ zu verschiedenen Planes von MtG veröffentlicht. Zu den verschiedenen Planes gehören beispielsweise:

Dominaria (via WotC) : Eine der ältesten und zentralsten Ebenen in MtG, die als eine Art „Fantasy-Standard“ gilt und viele ikonische Charaktere und Konflikte beherbergt.

(via WotC) Eine der ältesten und zentralsten Ebenen in MtG, die als eine Art „Fantasy-Standard“ gilt und viele ikonische Charaktere und Konflikte beherbergt. Zendikar (via WotC): Eine wilde, abenteuerliche Welt voller schwebender Inseln, uralter Ruinen und der verheerenden Eldrazi-Titanen.

(via WotC): Eine wilde, abenteuerliche Welt voller schwebender Inseln, uralter Ruinen und der verheerenden Eldrazi-Titanen. Innistrad (via WotC): Eine gotische Horrorwelt, bevölkert von Vampiren, Werwölfen, Zombies und Hexen.

(via WotC): Eine gotische Horrorwelt, bevölkert von Vampiren, Werwölfen, Zombies und Hexen. Kaladesh (via WotC) : Eine Ebene des Erfindungsgeistes, der Äther-Technologie und der lebhaften Metropolen.

(via WotC) Eine Ebene des Erfindungsgeistes, der Äther-Technologie und der lebhaften Metropolen. Amonkhet (via WotC): Eine ägyptisch inspirierte Welt, die von einem dunklen Gott beherrscht wird und in der der Tod einen anderen Stellenwert hat.

(via WotC): Eine ägyptisch inspirierte Welt, die von einem dunklen Gott beherrscht wird und in der der Tod einen anderen Stellenwert hat. Ixalan (via WotC): Eine Welt voller Piraten, Vampire, Dinosaurier und merkwürdiger aztekisch/maya-inspirierter Kulturen auf der Suche nach einer goldenen Stadt.

Der Name der PDFs orientiert sich am gleichnamigen Zauber aus D&D, der den Zauberwirker im Rollenspiel auf andere Ebenen der Existenz teleportieren kann. Auch der Begriff Planeswalker, der in Magic eine große Rolle spielt, findet in der Lore des Multiversum rund um Dungeons & Dragons seinen Platz und wird für wichtige Persönlichkeiten wie Elminster, Tasha und Mordenkainen verwendet, die ebenfalls zwischen den Planes reisen.

Daneben gibt es mittlerweile mehrere Quellen- und Regelbücher, die Planes von Magic als Kampagnensettings für D&D aufgreifen, wie etwa Strixhaven (via DnD Beyond), Ravnica (via DnD Beyond) und Theros (via DnD Beyond).

So ist auch das Multiversum von Dungeons & Dragons mittlerweile merklich mit der Lore von Magic verbunden und Magic wäre heute sicherlich nicht so erfolgreich gewesen, wenn D&D nicht den gedanklichen Grundstein gelegt hätte.

So ist auch das Multiversum von Dungeons & Dragons mittlerweile merklich mit der Lore von Magic verbunden und Magic wäre heute sicherlich nicht so erfolgreich gewesen, wenn D&D nicht den gedanklichen Grundstein gelegt hätte.