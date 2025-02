Mein liebstes MMORPG kommt bald zu Magic und ich spare jetzt schon 200 Euro, um in Sammelkarten zu schwelgen

Kein Wunder also, dass ich sämtliche Karten der Final-Fantasy-Erweiterung haben muss. Ich plane schon jetzt ein Budget von rund 200 Euro ein – etwa 80 € für das Commander Deck mit Y’shtola und 120 € für ein Display, in dem mehrere Booster der Erweiterung enthalten sind. Normale Commander-Decks kosten zum Start eher rund 50 Euro, können je nach Beliebtheit jedoch deutlich teurer sein. Deshalb plane ich 30 Euro als Puffer ein.

Neben Y’shtola sollen die 99 weiteren Karten des Commander-Decks voller Figuren sein, die man aus dem Spiel kennt. Darunter Helden, Nebenfiguren und Bösewichte des MMORPGs. Welche das sind, haben die Macher noch nicht verraten, doch ich will sie alle haben. Nicht unbedingt für ein Deck, aber ich möchte die Karten zumindest sammeln, um mich an ihnen zu erfreuen.

Bei Y’shtola kam es auf eine Mischung aus der Beliebtheit des Charakters und der Tatsache an, dass sie eine Zauberin ist. Ihre Geschichte und ihre Charakterentwicklung boten eine breite Palette an Fähigkeiten und Momenten, aus denen sie das Deck anführen konnte.

Y’shtola ist nämlich einer meiner liebsten Charaktere aus meinem Lieblings-MMORPG, Final Fantasy XIV . Sie ist eine rational denkende Magierin, die mit ihren Plänen und Ideen schon oft der Gruppe geholfen hat, in ihrem Abenteuer weiterzukommen. Neben Alisae habe ich sie am liebsten um mich herum, weshalb ich sie auch für eine besondere Szene auswählte, bei der einer aus der Gruppe unseren Charakter besucht.

Magic: The Gathering hat eine neue Edition rund um das Final-Fantasy-Franchise angekündigt. Dabei handelt es sich um eine JRPG-Reihe, die zu meinen liebsten Videospielen zählt . Hier sollen alle 16 Teile der Hauptreihe in Kartenform verewigt sein. Final Fantasy XIV hat dabei einen besonderen Platz in meinem Herzen, da ich bereits zahlreiche Spielstunden und schöne Erinnerungen mit dem MMORPG sammeln konnte.

