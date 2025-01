Final Fantasy 14 bekommt echte Klamotten und endlich kann ich genauso stylisch rumlaufen, wie in meinem Lieblings-MMORPG

Der Bekleidungshersteller BlackMilk kündigte eine Kollaboration mit Final Fantasy 14 an. Unter den Klamotten befinden sich zahlreiche Kleidungsstücke, die für Fans des MMORPGs zugeschnitten sind. Da wird MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen direkt zuschlagen.

Mein Kleiderschrank lässt erahnen, dass ich beruflich und auch privat zahlreichen Videospielen und Animes verfallen bin. Egal, ob es das T-Shirt zu Oshi no Ko oder die Sneaker zu Sailor Moon sind – vermutlich würde jeder Anime- und Gaming-Fan ein Franchise entdecken, das ganz nach seinem Geschmack ist.

Allerdings ist es oft schwer, an Kleidung von guter Qualität zu kommen. In vielen Fällen kommen bei limitierten Kollaborationen auch Scalper hinzu, die die Kleidung vor der Nase wegschnappen. Manchmal habe ich auch einfach selbst versagt, wenn ich einen Verkaufsstart verpasste und so nicht an begehrte Klamotten kam.

Vor kurzem hat das australische Modelabel BlackMilk eine Kollaboration mit Final Fantasy 14 angekündigt. Da es sich um mein allerliebstes MMORPG handelt, ist klar, dass ich hier ein Auge drauf geworfen habe. Seit geraumer Zeit fieberte ich dem Lookbook entgegen, in dem alle Kleidungsstücke enthüllt werden. Und was soll ich sagen? Mein Portemonnaie schreit schon jetzt um Hilfe.

Final Fantasy 14 gibt es bald auch als Mobile-Version:

Hochwertige Klamotten zu meinem Lieblings-MMORPG

Final Fantasy 14 ist über die Jahre mein allerliebstes MMORPG geworden. Ich habe mittlerweile zahlreiche Stunden in dem Spiel verbracht, einige darunter sogar mit MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein. Dadurch sind viele liebenswerte Erinnerungen entstanden. Umso mehr freue ich mich, dass ich stylische Motive zum MMORPG als Klamotten tragen kann.

In der Kollektion von BlackMilk sind insgesamt 12 Kleidungsstücke enthalten. Darunter unterschiedliche Teile mit Motiven aus dem FF14-Universum, wie beispielsweise:

Einer Kombination aus Crop-Top und Rock, auf dem Kaktoren rennen

Ein Kleid in 2 Längen, auf dem die Stadt Il Mheg zu sehen ist

Eine Hose, die die Weltkarte von Eorzea präsentiert

Mich hat direkt der Hoodie zum Schwarzmagier angesprochen. Ich selbst spiele zwar mehr den Beschwörer, aber der Schwarzmagier fällt auch in die Kategorie der magischen Fernkämpfer. Mir gefällt es total, wie sich der Magiekreis um den Hals schmiegt. Die Farben springen einem nicht direkt ins Gesicht, sondern halten sich eher locker und lässig.

Auch der Kaktor sieht einfach genial aus. Diese listigen kleinen Viecher, die mir in den Spielen viel zu flink sind, kann ich endlich auf meiner Kleidung einfangen. Ich weiß zwar noch nicht zu 100 %, für welche Anlässe ich ihn anziehen soll, aber besser haben als brauchen – nicht wahr?

Im Gegensatz zu vielen anderen meiner Anziehsachen, die beispielsweise von Uniqlo oder Print-Shops im Internet stammen, sehen die Drucke der BlackMilk-Sachen auf den Bildern hochwertiger aus. Auch, wenn ich mich bislang bei meinen 15-Euro-Shirts nicht beschweren kann, sehen die Klamotten des australischen Modelabels noch langlebiger aus.

Leider habe ich bislang noch nie bei BlackMilk bestellt und kann demnach nach den Fotos gehen. Doch meine MeinMMO-Kollegin Nina Schild bestellt bereits seit vielen Jahren bei BlackMilk. Sie hat mir verraten, ob ich gefahrlos bei BlackMilk einkaufen kann:

Seit 11 Jahren gehört BlackMilk Clothing zu meinen absoluten Favoriten im Kleiderschrank – und meine Outfits sorgen regelmäßig für Komplimente. Ob Zelda, Super Mario, Pokémon, Sailor Moon oder Disney – die Designs stechen mit ihrer Kreativität aus der Masse heraus und setzen die Motive auf eine clevere Weise in Szene, die man sonst kaum findet. Dazu kommt die überdurchschnittliche Qualität: Selbst nach häufigem Tragen und Waschen bleiben Passform und Farben erhalten. Jedes Stück wird von der Idee bis zur Fertigung komplett in Australien produziert – ein Qualitätsanspruch, der den höheren Preis absolut wert ist. Nina Schild, PR & Communications Manager bei Webedia

Solltet ihr also so wie ich mit der Entscheidung hadern, bei einem australischen Online-Shop zu bestellen, kann euch Nina Schild hoffentlich die Angst nehmen. Vor allem der Aspekt, dass sie auf die Klamotten angesprochen wird, hat mir gut gefallen. Ich mag es, wenn Menschen mich für meinen Kleidungsstil loben. Und jeder soll auf den ersten Blick sehen, was für ein nerdiger Gamer (und Weeb) ich bin.

Wenn ihr wissen wollt, wie die Klamotten am Leibe aussehen, könnt ihr euch das folgende Bild ansehen:

Das schicke Oberteil mit den Pilzen aus Super Mario, das Nina Schild auf dem Foto trägt, stammt von BlackMilk.

Aber Achtung! Es gibt einen großen Nachteil, wenn ihr bei BlackMilk bestellt. Da es sich um einen Shop in Australien handelt, kommen noch einmal Zusatzgebühren hinzu. Dazu zählen:

Je nach Kaufbetrag: Versandkosten, die bis zu 6 Euro betragen können

Versandkosten, die bis zu 6 Euro betragen können Bei einem Kaufbetrag bis zu 150 €: Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 % auf den Gesamtwert mit Versand

Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 % auf den Gesamtwert mit Versand Bei einem Kaufbetrag von über 150 €: Zollgebühren für Textilien in Höhe von 12 % plus Auslagepauschale des Zustellers, die ca. 6-15 € betragen kann, zusätzlich zu Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer

Am günstigsten kommt ihr weg, wenn ihr Klamotten im Wert von 100 bis 150 Euro bestellt. Denn dann zahlt ihr keine Versandkosten und nur die Einfuhrumsatzsteuer.

Beachtet außerdem, dass die Rücksendungen selbst zu zahlen sind und je nach Versandart teuer werden können. Ihr müsst euch also sicher sein, welche Größe und welche Motive ihr haben wollt. BlackMilk bietet auf der Seite eine Größentabelle an, mit der man ausmessen kann, welche Größe für einen die richtige ist.

Die Kollektion geht am 3. Februar 2025 um 21:00 Uhr in den Verkauf. Solltet ihr eines der Stücke haben wollen, solltet ihr schnell sein. Denn erfahrungsgemäß sind einige Kleidungsstücke bei solchen Gaming-Kollaborationen schnell ausverkauft. Drückt mir also die Daumen, dass ich die Kleidungsstücke ergattern kann!

