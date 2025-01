Bei meinem Gaming-PC bin ich nur nach Optik gegangen, weil ich keine Ahnung von Hardware habe

Komplett fertig ist er allerdings noch nicht. Ich plane noch, Lüfterverkleidungen in Kirschblüten-Form oder mit anderen Motiven zu kaufen. Außerdem möchte ich noch eine Folie für die Plastikfront kaufen, die an den Rändern ebenfalls Kirschblüten oder ein anderes Motiv hat.

Einige Blumenketten, wie ich sie in verschiedenen TikTok-Videos gesehen habe, kamen für mich jedoch nicht infrage. Ich befürchte, dass sich kleine Partikel mit der Zeit lösen und in die Hardware oder Lüfter gelangen würden. Das möchte ich nicht riskieren.

Seit meiner Jugend träume ich davon, einen eigenen Gaming-PC zu haben. Auf Messen wie der Gamescom bewunderte ich jedes Jahr die selbst designten Gehäuse und wusste, dass ich irgendwann auch so einen coolen PC haben wollte. Letztes Jahr konnte ich mir diesen Wunsch erfüllen, nahm 2.000 Euro in die Hand und kaufte mir einen wunderschönen PC.

