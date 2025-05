Dungeons & Dragons: 6 wichtige Götter, die ihr in Faerûn nicht verärgern solltet

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Zu ihren Symbolen gehören ein Kreis aus sieben oder neun Sternen, die einen fließenden roten Nebel umkreisen, oder ein einzelner Stern – je nach aktueller Gestalt von Mystra. In Baldur’s Gate 3 begegnet ihr ihr vor allem in Verbindung mit Gale, der eine tiefe Verbindung zu ihr hat … auf verschiedenen Ebenen.

Diese Wechsel gingen meist mit tiefgreifenden Veränderungen in der Funktionsweise der Magie einher. Die jeweils aktuelle Form von Mystra vereint die Essenz ihrer früheren Gestalten in sich. Ihr Anhänger verfolgen meist die Sammlung und Bewahrung von Wissen und schützen dieses an möglichst geheimen Orten.

In Baldur’s Gate 3 begebt ihr euch beispielsweise in einen Tempel der Göttin Shar:

Was ist Faerûn? Faerûn ist der wohl bekannteste Kontinent im Multiversum von Dungeons & Dragons und dem beliebten Setting der „Vergessenen Reiche“. Er liegt auf dem Planeten Toril und in ihm befindet sich beispielsweise die berühmte Schwertküste, die Schauplatz für vielerlei Abenteuer und Videospiele, wie zum Beispiel Baldur’s Gate 3 , ist. Dort finden sich auch die berühmten Städte Baldur’s Tor (Baldur’s Gate), Niewinter (Neverwinter), Tiefwasser (Waterdeep) und Luskan.

