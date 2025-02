Abenteurer, die ihren Platz im Universum von Dungeons & Dragons gefunden haben, müssen sich häufig knackigen Bossen und machtvollen Bösewichten entgegenstellen. Einige besonders mächtige Vertreter, die jeder Spieler kennen sollte, hat MeinMMO für euch in der Übersicht.

Welche Rolle spielen Bösewichte in Dungeons & Dragons? Im Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons (DnD) spielen Bösewichte eine zentrale Rolle als Gegenspieler, die den Spielern Herausforderungen bieten und die Geschichte vorantreiben. Dabei können sie als reine Strippenzieher oder auch als herausfordernder Bossgegner dienen.

Rollenspieler sprechen von solchen Gegenspielern häufig als BBEG (Big Bad Evil Guy), was für den Hauptantagonisten einer Kampagne steht. Der BBEG ist ein mächtiger Feind, der Pläne schmiedet und den Helden Steine in den Weg legt, bis es schließlich zum spannenden Endkampf kommt.

Die Lore von Dungeons & Dragons bietet eine große Bandbreite an Persönlichkeiten und Kreaturen, die diese Rolle perfekt einnehmen. Wir haben euch 10 der mächtigsten Gegenspieler zusammengetragen, die jeder Spieler kennen sollte.

Da sich die Geschichte zwischen den Editionen von Dungeons & Dragons zum Teil unterscheidet, basiert die Auswahl der Charaktere auf der Meinung und Erfahrung von MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein. Die Hintergrundinformationen sollen einen groben Überblick geben, was den entsprechenden Bösewicht ausmacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn euer Lieblingsbösewicht hier fehlt.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander ist seit über 15 Jahren in verschiedenen Pen-&-Paper-Rollenspielen zu Hause. Von Dungeons & Dragons über Pathfinder, Shadowrun, Das Schwarze Auge und Call of Cthulhu bis zu Die Schwarze Katze ist kaum ein System vor ihm sicher. Seine größte Leidenschaft gilt Faerûn im DnD-Universum, in dessen Welt er nun schon über Jahre hinweg Abenteuer erlebt.

Manche Bösewichte aus Dungeons & Dragons könnt ihr auch in Videospielen treffen, die ansonsten wenig damit zu tun haben – so hat zum Beispiel Vecna einen Platz in Dead by Daylight:

Graf Strahd von Zarovich

Strahd von Zarovich

Graf Strahd von Zarovich ist ein berüchtigter Vampirfürst, der mit seiner gleichermaßen charismatischen wie unheimlichen Ausstrahlung Spieler in seinen Bann zieht. Er ist verflucht, über das Reich Barovia zu herrschen. Strahd wurde einst als sterblicher Adliger geboren, verfiel aber dunkler Magie und ging einen Pakt ein, der ihn in einen untoten Tyrannen verwandelte.

Er ist verliebt in Tatyana, eine Frau, die er immer wieder verliert, da sie in verschiedenen Zeitaltern wiedergeboren wird. Strahds Herrschaft ist geprägt von Angst, Schmerz und Verzweiflung. Sein Schloss Ravenloft ist ein ikonischer Schauplatz in DnD, voller Gefahren, Geheimnisse und gotischer Horror-Atmosphäre.

Mit seinen vampirischen und magischen Fähigkeiten, die ihn verstärken und ihn größtenteils unsterblich machen, stellt er eine ernstzunehmende Bedrohung für Abenteurer dar, die sich ihm entgegenstellen wollen. Wie es sich für einen Vampirfürsten gehört, macht er euch allerdings nicht direkt den Garaus, sondern veranstaltet ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, das Spieler regelmäßig verzweifeln lässt.

Strahd gehört zu den wohl beliebtesten und bekanntesten Gegenspielern in der Welt von Dungeons & Dragons. Er ist Teil von vielen Abenteuern und taucht auch in verschiedenen Büchern und Medien immer wieder auf. Mit „Fluch des Strahd“ (orig. Titel: Curse of Strahd) ist ihm sogar ein ganzes Kampagnenbuch gewidmet.

Zariel

Zariel

Zariel ist ein gefallener Engel und nun die Kriegsherrin der ersten Höllenschicht namens Avernus. Ursprünglich war sie als Solar eine himmlische Generalin, die von ihrem unbändigen Hass auf Dämonen getrieben wurde. Sie führte eine Armee sterblicher Krieger in die „Blutige Schlacht“ – einen ewigen Krieg zwischen Dämonen und Teufeln.

Doch ihr Hass wurde ihr Verhängnis: Sie fiel der Dunkelheit anheim und wurde schließlich von Asmodeus, dem obersten Herren der Neun Höllen, in einen Erzteufel verwandelt. Jetzt dient sie als brutale Herrscherin, die in Avernus gegen endlose Dämonenhorden aus dem Abyss kämpft.

Sie ist eine hervorragende Nahkämpferin, die ihren Widersachern mit mächtiger Magie und ihrem Flegel zusetzt, der einen ihrer Arme ersetzt. Ebenso beherrscht sie die Fähigkeit durch jedwede Illusion und Unsichtbarkeit zu blicken, was es schwierig macht sie zu überlisten.

Im Kampagnenbuch „Baldur’s Gate: Abstieg nach Avernus“ (orig. Titel: Baldur’s Gate: Descent into Avernus) können die Spieler sich mit Zariel auseinandersetzen – entweder, um sie zu besiegen oder sie vielleicht sogar zu erlösen.

