Ausgerechnet die Untoten in Warhammer Fantasy sind das Volk, das eigentlich gar nicht böse ist

In den meisten Fantasy-Settings repräsentieren Untote das pure Böse, doch nicht so in Warhammer Fantasy. Dort gehört ein Volk von Untoten noch zu den vernünftigeren Bewohnern der Welt.

Untote gibt es in Warhammer Fantasy zuhauf, und das gleich in mehreren Variationen: Mächtige Vampirfürsten wie Mannfred von Carstein hausen in Sylvanien und sind mit ihren untoten Horden einer der größten Feinde des Imperiums der Menschen.

Auf den Meeren treiben wiederum schreckliche Vampir-Piraten ihr Unwesen, die ihre Reihen mit toten Seeleuten, versunkenen Schiffen und Kreaturen der Tiefe füllen

In den großen Wüsten im Süden der Alten Welt „lebt“ hingegen eine ganz andere Art von Untoten. Sie hausen in uralten Städten mit imposanten Pyramiden, inmitten weiter Wüsten. Einst waren sie Könige der ersten menschlichen Zivilisation, doch auf dem Pfad der Unsterblichkeit ließen sie ihr menschliches Dasein zurück.

Nun herrschen sie als Mumien über ein Reich des Untodes, als sogenannte Gruftkönige. Und anders als bei den Vampirfürsten, die auch lebende Untertanen besitzen, besteht das Reich der Gruftkönige wirklich ausschließlich aus Untoten. Im Folgenden stellt euch MeinMMO die royalen Verweser genauer vor.

Hier seht ihr übrigens die Armee der Gruftkönige aus Warhammer: The Old World im Trailer:

Am Anfang steht ein großer Verrat

Eine wichtige Rolle beim Übergang vom alten Nehekhara zum neuen Reich der Gruftkönige spielte der sogenannte Totenkult. Ziel dieses religiösen Kults war es, Nehekara in ein ewiges Reich zu verwandeln, dessen Herrscher ewig leben. Eines der bedeutendsten Mitglieder dieses Kults war niemand Geringeres als Nagash, der erste Nekromant und einer der mächtigsten Zauberer aus Warhammer Fantasy.

In einem gewaltigen Ritual tötete Nagash erst alles Leben in Nehekhara und lies es anschließend wieder auferstehen. Alle Bewohner des Reichs sollte zu seiner Armee werden, und mit ihr wollte er die gesamte Welt erobern. Dieser Plan wäre vermutlich sogar aufgegangen, wenn nicht ein ungewöhnliches Bündnis zwischen den Skaven und dem letzten lebenden König von Nehekhara ihn zu Fall gebracht hätte.

Nun herrschen die alten Könige Nehekharas selbst als Mumien über das Land, das sie mit ihren riesigen Legionen aus Skelettkriegern verteidigen. Diese sind viel disziplinierter als die Horden von Skeletten und Zombies der Vampirfürsten oder Vampirküste.

Die Nekrotekten, quasi die Ingenieure oder Mechaniker der Gruftkönige, bauen lebende Konstrukte wie Kriegssphinxen, riesige Skorpione oder den Hierotitan. Letzterer ist ein zweibeiniges Ungetüm, das sogar zaubern kann. Und die Nekropolenritter der Gruftkönige reiten auf großen Schlangenkonstrukten.

Unter den Gruftkönigen gibt es einige wichtige Figuren und mächtige Herrscher: Vier von ihnen stellen wir euch ab der nächsten Seite vor.