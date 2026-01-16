In der Welt von Warhammer 40.000 ist künstliche Intelligenz verboten – jetzt verbannen die Macher sie auch im echten Leben

CommunityNews
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
In der Welt von Warhammer 40.000 ist künstliche Intelligenz verboten – jetzt verbannen die Macher sie auch im echten Leben

Die Schöpfer von Warhammer verbieten ihren Mitarbeitern den Einsatz von KI. Das sei nur konsequent, meinen Fans. Für die Menschheit aus Warhammer 40.000 ist künstliche Intelligenz nämlich Häresie, die bestraft wird.

Was genau sagen die Macher über KI? Aus einem aktuellen Finanzbericht von Games Workshop (GW), den Machern von Warhammer, geht die aktuelle Stellung des Unternehmens im Hinblick auf KI hervor. Dazu gehören alle Welten – also Fantasy, Age of Sigmar, Warhammer 40.000 und The Horus Heresy.

Auf Seite 4 des Berichts (den ihr hier nachlesen könnt) gibt es auch zwei Absätze zu KI. Dort heißt es in Bezug darauf: „So richtig begeistert davon ist bisher keiner.“ Aus diesem Grund habe man sich auf eine interne Richtlinie geeinigt, die die Nutzung von KI untersagt.

Wir erlauben weder KI-generierte Inhalte noch den Einsatz von KI in unseren Designprozessen oder deren nicht autorisierte Nutzung außerhalb von GW, einschließlich unserer Wettbewerbe.

Games Workshop im Halbjahres-Report vom 13. Januar 2026

Die wenigen Senior Manager bei Games Workshop, die sich mit KI auskennen, dürfen sich weiterhin „neugierig“ mit dieser Technologie befassen. Gleichzeitig wolle man aber weiterhin das eigene geistige Eigentum schützen und menschliche Kreative respektieren.

Man ist sogar den anderen Weg gegangen und hat noch mehr Kreative aus verschiedenen Disziplinen eingestellt – „von Konzeption und Illustration über Schreiben bis hin zu Modellieren und Bildhauerei“.

Warhammer zeigt im Trailer 3 ihrer neuesten Animationsprojekte für 2026
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In der Welt von Warhammer 40.000 ist künstliche Intelligenz verboten – jetzt verbannen die Macher sie auch im echten Leben Der Trailer eines neuen Spiels zu Warhammer 40.000 zeigt, wie Helden das Schlachtfeld dominieren und ab wann ihr sie in den Kampf schicken könnt Ein legendäres Strategiespiel zu Warhammer ist vor 27 Jahren erschienen und jetzt wieder spielbar, hat dank Fans sogar moderne Verbesserungen Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind Hier sind 5 Fraktionen, mit denen ihr ideal in Total War: Warhammer anfangen könnt – Und 3, die ihr vermeiden solltet Eine absurd mächtige Kröte hat in Warhammer Fantasy mal so viele Zauber auf einmal gewirkt, dass die Realität einen Lag hatte Ja, es gibt den Weihnachtsmann in Warhammer 40.000 und ja, er hat eine Liste mit „bösen Kindern“ Games Workshop macht sich trocken über die Fans von Warhammer 40.000 lustig, die lachen nur drüber Ein Koop-Spiel zu Warhammer ist auf Steam mit 91 % positiv bewertet – Wenn ihr schnell genug seid, dürft ihr es für immer behalten Ich habe eine Sache mit Henry Cavill gemeinsam: Jeder Besucher muss sich meine Figuren-Sammlung anschauen Während Henry Cavill an seiner Serie zu Warhammer arbeitet, stellt ein Trailer mehrere andere Projekte vor, die nicht nur im 40K-Universum spielen Einer der größten viralen Spiele-Hits der letzten Jahre tut sich mit Warhammer 40.000 zusammen, die Fans rasten aus: „Meine Güte, es ist perfekt“

Games Workshop tut etwas, was in Warhammer 40.000 schon lange geschehen ist

Wie reagieren die Fans darauf? Die sind erleichtert und freuen sich, einige sind aber doch überrascht. Fans sind nicht immer einer Meinung mit Games Workshop, und dass man hier etwas Richtiges tue, sei fast schon bemerkenswert, heißt es etwa auf Reddit.

  • „Wow, ich kann nicht glauben, dass GW das so krass verkackt ha—“, fängt Nutzer razazaz126 unter einem Reddit-Post an zu kommentieren, schwenkt aber noch rechtzeitig um: „Moment, was? Es ist gut? Na so was, verdammt soll ich sein.“
  • „Ich habe fast mein Getränk ausgespuckt, als ich gesehen habe, dass GW ausnahmsweise nicht bewusst die denkbar schlechteste Option gewählt hat“, meint Nutzer Mordador auf Reddit

Andere weisen darauf hin, dass diese Entscheidung von Games Workshop nur Sinn ergibt. Denn obwohl das Imperium der Menschen aus Warhammer 40.000 technologisch sehr weit fortgeschritten ist, so ist künstliche Intelligenz dort strengstens verboten.

  • „Es ist buchstäblich Kanon, KI zu verbannen. Next Level Marketing“, schreibt Nutzer Sjeg84 auf Reddit.

KI wird vom Imperium als „Abominable Intelligence“ bezeichnet. Dass diese verboten ist, hat einen guten Grund: So soll ein Aufstand der Maschinen wie in Terminator vermieden werden. Einen solchen Aufstand gab es auch schon in der Welt von Warhammer 40.000, die Sorge ist also nicht unberechtigt.

Mehr zum Thema
Nutzer will wissen, was die neuen „500 Welten“ in Warhammer 40.000 sind – Veteranen erklären: So geht die Lore weiter
von Benedict Grothaus
Eine absurd mächtige Kröte hat in Warhammer Fantasy mal so viele Zauber auf einmal gewirkt, dass die Realität einen Lag hatte
von Ody
Miniatur-Fan baut sich einen Hobbyraum, mit dem er die gesamte Community von Warhammer und D&D neidisch macht
von Caroline Fuller

Viele andere Unternehmen setzen derweil immer stärker auf künstliche Intelligenz. So ist KI jetzt auch für den Grafikkartenhersteller Nvidia sehr viel wichtiger geworden, wie ein kurzes Gespräch mit CEO Jensen Huang gezeigt hat. Mehr dazu lest ihr hier: Jensen Huang sagt in einem kurzen Gespräch 121 Mal das Wort KI und das zeigt, wie egal Gamer Nvidia geworden sind

Quelle(n): IGN
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k Cpt Titus im Profil Titel

Nutzer will wissen, was die neuen „500 Welten“ in Warhammer 40.000 sind – Veteranen erklären: So geht die Lore weiter

Titelbild versteckter Hobbyraum Warhammer

Miniatur-Fan baut sich einen Hobbyraum, mit dem er die gesamte Community von Warhammer und D&D neidisch macht

Warhammer fantasy total war Eltharion Wallpaper Titel

Warhammer 40.000, Age of Sigmar oder Fantasy – Welches Setting ist das beste und warum?

Warhammer 40.000 Animationstrailer Januar 2026 Rüstung

Warhammer zeigt 3 neue Animationsprojekte im Trailer – Eines davon zeigt die fanatischen Krieger-Nonnen des Imperiums

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx