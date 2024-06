Einer der besten Science-Fiction-Filme war 20 Jahre lang in Produktion, wurde erst durch Arnold Schwarzenegger gerettet

Der Film kostete laut Box Office Mojo 65 Millionen Dollar, was für die 90er ein recht hohes Budget war. Total Recall war zum Glück aber ein Erfolg und spielte weltweit 261 Millionen Dollar ein. Das Budget wird wahrscheinlich durch die Produktionszeit aber höher gewesen sein. Zu der Zeit war Schwarzenegger einfach ein Hit-Garant, der sogar 4 Jahre später in einem noch teureren Film mitspielte: Der erste Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet haben soll, wird 30 und ist eine ikonische Action-Komödie

Viele Projekte in Hollywood sind länger in Entwicklung, als man glaubt. Bis zum ersten Trailer können Jahre bis Jahrzehnte vergehen oder Projekte werden eingestampft. Der erste Gedanke, Total Recall zu machen, begann in den 70er Jahren. Das Drehbuch war fertig und man suchte Produktionsfirmen, die das Projekt umsetzen sollten.

In Total Recall lässt sich Douglas Quaid, gespielt von Arnold Schwarzenegger, Erinnerungen einpflanzen. Dieser Vorgang geht aber schief und Quaid muss sich fragen, was echte Erinnerungen sind und welche Teile seines Lebens Lügen sind.

