Welcher Film war eigentlich der Erste, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat?

Heutzutage ist es normal, dass Blockbuster mehrere 100 Millionen Dollar in der Produktion kosten. Vor 30 Jahren war das noch nicht so und der erste Film, der diesen Kostenmeilenstein gesprengt haben soll, war eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger.

Um welchen Film geht es? 1994 erschien True Lies – Wahre Lügen mit Arnold Schwarzenegger als Harry und Jamie Lee Curtis als Helen. Die beiden spielen ein Ehepaar, dessen Ehe nicht gut läuft. Helen ist gelangweilt von ihrem Ehemann, der oft zu spät oder gar nicht von seinem Bürojob nach Hause kommt.

Harry führt aber ein Doppelleben, denn er ist eigentlich ein Geheimagent, der für die Regierung gegen Terroristen kämpft. Die Dinge eskalieren, als Harry denkt, Helen würde ihn betrügen und Terroristen spielen auch noch mit. Die Produktion des Films war so teuer, dass es damals die 100-Millionen-Marke knackte. Viele sagen, es wäre der erste Film mit diesem Budget gewesen, doch auch das Budget von Terminator 2 könnte diesen Rekord gebrochen haben.

Der erste Film, der die 100-Millionen-Grenze geknackt hat

James Cameron ist bis heute bekannt dafür, Produktions-Budgets auszureizen. Auch bei True Lies war das der Fall. Laut Box Office Mojo lag das Budget des Films bei 115 Millionen Dollar. Hier kommt aber auch ein anderer Film von James Cameron ins Spiel. Das Budget von Terminator 2 aus dem Jahre 1991 wird nämlich je nach Quelle anders angegeben.

Schaut man sich den Rekord bei Guiness World Record an, dann wird True Lies als erster Film angegeben, der die 100-Millionen-Marke geknackt hat. True Lies erschien 1994. Wenn man sich diverse Quellen zu Terminator anschaut, dann müsste er diesen Rekord eigentlich halten. Bei Box Office Mojo wird das Budget für Terminator 2 mit 102 Millionen Dollar angegeben.

Was sagt James Cameron eigentlich dazu? James Cameron hält sich zu Budget-Fragen relativ bedeckt. In einem Artikel auf Desert News von 1994 wird das Budget von Terminator 2 auf 90 Millionen Dollar geschätzt. In dem Artikel wird auch über ein Interview mit Cameron geschrieben, wo er zur Budget-Frage Folgendes sagte:

Es war schon immer mein Grundsatz, niemals über Budgets zu diskutieren. Es ist sinnlos, einen Film anhand seines Budgets zu bewerten. […] Ein Film sollte danach beurteilt werden, ob er seine erklärten Ziele erreicht. Ein Film nennt in der Regel seine Ziele im ersten Akt, und er ist entweder erfolgreich oder scheitert an dem, was er zu tun versucht – oder an dem, was man von ihm erwartet, was zwei verschiedene Dinge sind. James Cameron über Filmbudgets (Quelle: DeseretNews)

Warum waren die Filme so teuer? Wie slashfilm.com berichtet, lag das für damalige Verhältnisse hohe Budget an den vielen Stunts der beiden Filme. In beiden Filmen gibt es spektakuläre und relativ kreative Stunts. In True Lies beispielsweise eine fordernde Sequenz mit einem Pferd, in der Arnold Schwarzenegger stürzte. Wer sich den Film heutzutage anschauen möchte, der kann das auf Disney Plus machen.

Bis heute macht James Cameron wirklich teure und auch erfolgreiche Filme. Das Budget von Avatar: The Way of Water wird beispielsweise zwischen 350 und 460 Millionen Dollar geschätzt. Auch Schwarzenegger war zu seiner Zeit eine unvergleichliche Größe, die man heutzutage mit nichts vergleichen kann. Mehr Filme von Schwarzenegger findet ihr hier: Das sind die 5 besten Filme, die Arnold Schwarzenegger eurer Meinung nach gemacht hat