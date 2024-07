Er lieferte uns das beste Duell in Game of Thrones, aber Gladiator 2 brachte Pedro Pascal an seine Grenzen

Bald erwartet uns die Fortsetzung von Gladiator in den Kinos. Mit dabei ist Pedro Pascal. Für ihn waren die Dreharbeiten eine echte Herausforderung. Besonders sein Co-Star sorgte dafür, dass Pascal sich plötzlich sehr alt fühlte.

Was erwartet uns in Gladiator 2? Die Fortsetzung von Ridley Scotts modernem Klassiker hat einige Zeit auf sich warten lassen. Über 20 Jahre sind seit dem ersten Teil vergangen, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde.

Gladiator erzählt die Geschichte von Maximus, der damals von Russel Crowe verkörpert wurde. In der Fortsetzung erleben wir, wie es seinem Sohn Licius Verus ergeht. Die Rolle wird von Paul Mescal gespielt. Mit dabei sind andere hochkarätige Stars wie Denzel Washington oder Pedro Pascal.

Letzterem blieben vor allem die Dreharbeiten in Erinnerung. Das liegt besonders daran, dass sie sehr anstrengend waren.

Seht hier den frisch erschienenen Trailer zu Gladiator 2:

In Game of Thrones kämpfte Pascal noch wie ein junger Gott

In Game of Thrones spielte Pascal die Rolle des Prinenz Oberyn Martell, auch wenn erst jemand anderes dafür eingeplant war. Habt ihr die Serie gesehen, erinnert ihr euch vermutlich an das Duell zwischen Pedro Pascals Figur und dem „Berg“, einem Hünen, mit dem man sich ungern anlegt. Eine Szene, die Pascal später als sehr entspannend beschrieben hat.

In diesem Kampf wirkt Pascal höchst souverän, was auch an seiner fiesen Taktik liegt. Er ist wendig, schnell und bringt seinen Gegner, der ihm körperlich überlegen ist, in Bedrängnis. Sieht man sich diese Szene an, könnte der Eindruck entstehen, Pascal falle ein solcher Kampf auch heute noch leicht.

Aber am Set von Gladiator 2 musste der Schauspieler lernen, dass er älter geworden ist. Besonders ein Kampf gegen Paul Mescals Figur hat ihn an seine körperlichen Grenzen gebracht. Er beschreibt es wie folgt:

Es war brutal, Mann. Ich nenne ihn Paul, die Backsteinmauer. Er ist so stark. Ich würde lieber von einem Gebäude geworfen werden, als erneut gegen ihn kämpfen zu müssen. Gegen jemanden anzutreten, der so fit, so talentiert und so jung ist … Neben der Tatsache, dass Ridley ein Genie ist, ist Paul einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, dieses Experiment mit meinem armen Körper durchzuführen. Pedro Pascal via jeuxvideo.com

Dass es zwischen den beiden körperliche Unterschiede gibt, ist nicht verwunderlich. Immerhin ist Pedro Pascal inzwischen 49 Jahre alt, während Paul Mescal erst 28 Jahre auf der Uhr hat.

Wie genau ihr Aufeinandertreffen aussieht, werden wir erst ab dem 14. November 2024 wissen. Hoffentlich hat sich Pedro Pascal bis dahin von den Strapazen erholt.