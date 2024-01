Schon seit 2 Jahren möchte Pedro Pascal unbedingt einen Mandalorian-Film machen – Jetzt bekommt er ihn

Wie Disney und Lucasfilm vor kurzem bekannt gaben, werden der berühmte Kopfgeldjäger „The Mandalorian“ und Baby-Yoda einen eigenen Kinofilm bekommen. Das wird vor allem einen freuen: Hauptdarsteller Pedro Pascal.

Im Januar 2024 wurde statt einer vierten Staffel The Mandalorian ein Kinofilm angekündigt, mit dem Titel: The Mandalorian & Grogu.

Genau das wünschte sich der Hauptdarsteller der Star-Wars-Serie, Pedro Pascal, schon im Jahr 2022, wie ein kurzer Clip auf X.com zeigt.

Hier seht ihr einen Trailer zur Serie The Mandalorian:

In einem Interview mit Fandago von der D23 Expo aus dem Jahr 2022 merkt man dem Schauspieler den Enthusiasmus an, als die Rede von einem Film zu The Mandalorian war.

So fragte der Interviewer einen Regisseur und Producer von The Mandalorian, Rick Famuyiwa, ob es denn denkbar wäre, die Serie mit einem Film enden zu lassen.

Daraufhin suchte Rick Famuyiwa sichtlich nach Worten, um der Frage geschickt auszuweichen. Am Ende meinte er nur, dass er darüber nichts wisse.

Hier könnt ihr den Clip des Interviews selbst sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Quelle: Twitter/X.com

Pedro Pascal sprang kurzerhand ein und beantwortete anstelle des Regisseurs die Frage mit einem enthusiastischen: „Ja, möchte er.“

Der Hauptdarsteller von The Mandalorian fuhr dann fort: „Es ist eine großartige Idee und wenn sie nicht schon im Gespräch wäre, dann würde sie es nach heute sein.“ Dann schaute Pedro Pascal Rick Famuyiwa grinsend an und fing an zu lachen.

Mehr zu Star Wars findet ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts: Die komplette “Star Wars”-Timeline: Alle Filme, Serien etc. in der richtigen Reihenfolge (nun auch mit “The Mandalorian & Grogu”)

Wird noch eine 4. Staffel Mandalorian kommen? Das ist momentan noch nicht sicher. Bisher gab es keine offizielle Ankündigung, wie man nun mit der Serie weiter verfahren werde und ob der Kinofilm statt oder zusätzlich zu einer weiteren Staffel erscheinen werde.

Mehr Sci-Fi-Serien findet ihr in dieser Liste: Die 11 besten Sci-Fi-Serien laut IMDb