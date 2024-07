Der meist gehasste Charakter aus Game of Thrones wird jetzt zur bösen Fee in einer fantastischen Serie auf Netflix

Game of Thrones war für viele Schauspieler der Start einer größeren Karriere. Einige blieben trotz wichtiger Rollen aber unscheinbar. So auch Jack Gleeson, der trotz großer Rolle keine große Karriere vor sich hatte. Jetzt kehrt er für eine Fantasy-Netflix-Serie zum Genre zurück.

Wen hat Jack Gleeson verkörpert? In Game of Thrones spielte Gleeson Joffrey Baratheon. Er gehört wahrscheinlich zu einer der meistgehassten Serien-Figuren aller Zeiten. Das liegt auch an seiner Darstellung, die er auf den Punkt getroffen hat.

Trotz der großen Rolle verlor er nach Game of Thrones die Lust am Schauspielen, wie Unilad berichtet. Nach Game of Thrones machte er eine Pause und kehrte erst 2020 für kleinere Rollen zurück. So spielte er in zwei Episoden von Sex Education und Out of Her Mind mit. Im Film In the Land of Saints and Sinners spielte er an der Seite von Liam Neeson. Nun kehrt er aber ins Fantasy-Genre zurück und das in der 2. Staffel der Netflix-Serie Sandman.

Auch einen anderen Game-of-Thrones-Psycho könnt ihr dieses Jahr in einer neuen Serie sehen: Eine neue Serie auf Amazon spielt im alten Rom und der größte Psycho aus Game of Thrones ist der Held

Vom fiesen König zur bösen Fee

Wen spielt er in Sandman? Wie Netflix bekannt gegeben hat, soll Gleeson den Charakter Puck verkörpern. Puck basiert auf einer Fee aus der keltischen und englischen Mythologie und wird als böse beschrieben. Er sei ein gefährlicher Betrüger und habe die Fähigkeit eines Gestaltwandlers.

Ob die Zuschauer ihn bei der Beschreibung sympathischer als Joffrey finden, sei mal dahingestellt.

Er ist aber nicht der einzige neue Schauspieler, den man auch aus Game of Thrones kennt und der in Staffel 2 von Sandman einen Auftritt haben wird. Clive Russell wird in der Serie Odin spielen, einen Charakter, der auf dem gleichnamigen Gott basiert.

Clive Russell verkörperte in Game of Thrones den Charakter Brynden Tully, der zum ersten Mal in Staffel 3 der Serie auftritt. Andere Charaktere, die in Staffel 2 von Sandman vorkommen, seht ihr hier:

Ruairi O´Connor als Orpheus (Spielte in Conjuring 3: Im Bann des Teufels mit)

Idyna Moore als Wanda (Spielte in Aquaman: Lost Kingdom mit)

Ann Skelly als Nuala (Spielte in Vikings mit)

Dougles Booth als Cluracan (Spielte in Stolz und Vorurteil und Zombies mit)

Freddie Fox als Loki (Spielt in House of the Dragon mit)

Laurence O´Fuarain als Thor (Spielte in der Serie The Gentlemen mit)

Worum geht es in Sandman? Sandman basiert auf einer Comic-Reihe von Neil Gaiman. Protagonist der Serie ist der Sandmann, der jahrzehntelang gefangengehalten wurde und nach seiner Befreiung seine Ausrüstung wiedererlangen muss, um seine eigentliche Aufgabe erledigen zu können. Eine weitere Serie im Sandman-Universum findet ihr hier: Bald erhalten Fans von „The Sandman“ ihren Nachschub auf Netflix: Serie dreht sich um übernatürliche Ermittler