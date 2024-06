Die Live-Action-Serie zu One Piece zeigt 3 weitere, neue Schauspieler – Einen kennen wir aus Game of Thrones

In Staffel 2 der Live-Action-Serie zu One Piece werden die Strohhutpiraten auf neue Charaktere treffen. Einige der dazugehörigen Schauspieler kennen wir bereits. Nun haben die Macher der Serie weitere Schauspieler enthüllt, von denen einer für besonders große Begeisterungsstürme sorgt.

Wer sind die neuen Schauspieler? In den vergangenen Tagen wurden bereits die Schauspieler einiger Bösewichte aus One Piece enthüllt. Der offizielle X-Account der Real-Serie fügt nun einige Identitäten hinzu, die in die Rollen der Charaktere schlüpfen werden.

Folgende Schauspieler sind in Staffel 2 mit dabei:

Clive Russel als Krokus

Werner Coetser als Woogey

Brendan Murray als Boogey

Damit hat das One-Piece-Team zugleich bestätigt, dass der Reverse Mountain Arc und der Little Garden Arc in Staffel 2 zu sehen sein werden. Die Figuren tauchen in der Alabasta-Saga nämlich nur in diesen Arcs auf.

Einer der Schauspieler sorgt bei den Fans für einen großen Hype. Sie freuen sich besonders auf eine Szene, die als eine der lustigsten Augenblicke in den Anfängen von One Piece gilt.

Was uns mit Staffel 2 erwartet, können wir auf dem Trailer zu Staffel 1 ableiten:

Star aus Game of Thrones ist bei One Piece dabei

Über wen freuen sich die Fans am meisten? Die User unter dem X-Thread und im reddit-Forum freuen sich vor allem über Clive Russel. Er war schon als Brynden Tully in Game of Thrones zu sehen. Die Figur ist auch als Schwarzfisch bekannt und ein Ritter, der dem Hause Tully angehört.

User AllAlongTheWatchtwer findet, dass er den perfekten Krokus abgeben würde. Als Krokus das erste Mal auf die Strohhutbande trifft, hat er einen besonders fiesen Blick drauf. Die Fans denken, dass Russel diesen Blick perfekt imitieren könne.

Außerdem freuen sie sich ganz besonders auf einen Witz, den Krokus beim ersten Aufeinandertreffen mit den Strohhüten bringt.

Achtung: Hier geht es um eine witzige Szene aus dem Anime. Wollt ihr euch von dem Gag überraschen lassen, solltet ihr die folgende Frage überspringen.

Um welche Szene geht es? Als Krokus das erste Mal auf die Strohhutbande trifft, hat er einen todernsten Blick drauf. Er setzt sich, ohne ein Wort zu sagen, auf seinen Liegestuhl und schlägt die Zeitung auf. Lysop schreit ihn an, dass sie Kanonen haben und es auf einen Kampf hinauslaufen würde, wenn er so feindselig bleibt.

Krokus Antwort könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video ansehen:

Besonders der Satz „Jemand wird sterben“ könne bei Russel gut rüberkommen, so die User. Nutzer shbk schreibt sogar, dass er sich die Serie gar nicht anschauen wolle, wenn sie nicht den Witz bringen würden.

Abgesehen von Krokus bestem Moment sind die Fans gespannt, wie die beiden Riesen umgesetzt werden. Für Doc_Chopper sei die CGI-Körpergröße der Riesen einer der Momente, der über die Qualität der Serie entscheiden würde.

In Little Garden, wo sich die beiden Riesen befinden, wird ein weiterer Arc angedeutet, der erst in wenigen Monaten im Manga zu sehen sein wird. Der kommende Arc könnte für zwei Strohhutpiraten ganz besonders wichtig werden: One Piece startet in einen Arc, der vor 25 Jahren angedeutet wurde – 2 Strohhutpiraten werden wohl wichtig