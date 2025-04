Wednesday Staffel 2: Trailer, Besetzung, Release – Alles zur neuen Staffel der Hit-Serie auf Netflix

Wednesday war ein großer Überraschungshit auf Netflix. Das Spin-off im Addams-Family-Universum war extrem erfolgreich. Eine zweite Staffel ist mittlerweile bestätigt. Alles zu Besetzung, Release und Trailer von Wednesday Staffel 2 erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was ist Wednesday? Wednesday ist ein Spin-off von Addams Family. Der Fokus liegt auf Wednesday Addams, der Tochter der Grusel-Familie. In der Serie auf Netflix muss Wednesday wegen ihrer Vergehen auf die Nevermore Academy.

Dort scheint aber auch nicht alles glatt zu laufen und Wednesday findet sich in einer Verschwörung wieder, die auch mit ihrer Familie zu tun hat.

Gibt es einen Trailer zu neuen Staffel? Mittlerweile hat Netflix endlich einen offiziellen Teaser-Trailer zur 2. Staffel von Wednesday veröffentlicht. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Wednesday Staffel 2: Besetzung

Welche Schauspieler kehren für Wednesday Staffel 2 zurück?

Jenna Ortega als Wednesday (In Staffel 2 übernimmt sie auch eine Produzentenrolle)

(In Staffel 2 übernimmt sie auch eine Produzentenrolle) Emma Myers als Enid Sinclair

Joy Sunday als Bianca Barclay

Moosa Mostafa als Eugene

Georgie Farmer als Ajax

Victor Dorobantu als Ding

Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams

Luis Guzmán als Gomez Addams

Isaac Ordonez als Pugsley Addams

Luyanda Unati Lewis-Nyawo als Deputy Richtie Santiago

Fred Armisen als Onkel Fester

Jamie McShane als Sheriff Donovan Galpin

Welche neuen Schauspieler für Wednesday Staffel 2 sind bekannt? In Staffel 2 kommen einige bekannte Namen dazu.

Steve Buscemi

Billie Piper

Evie Templeton

Owen Painter

Noah Tylor

Gastauftritte sollen folgende Schauspieler haben:

Christopher Lloyd

Joanna Lumley

Thandiwe Newton

Frances O´Connor

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamowill

Wednesday Staffel 2: Start und Handlung

Wann startet Wednesday Staffel 2? Mittlerweile hat Netflix bekanntgegeben, wann die 2. Staffel erscheinen wird. Sie wird diesmal in 2 Parts veröffentlicht werden. Der erste erscheint am 6. August und der zweite am 3. September. Es ist aber bisher nicht bekannt, wie viele Folgen die Staffel haben wird.

Was ist die Handlung von Wednesday Staffel 2? Eine konkrete Handlung zur 2. Staffel von Wednesday ist bisher nicht bekannt. Sie wird weiterhin als Detektivin und Autorin versuchen, Mysterien der Nevermore auf den Grund zu gehen.

Im Teaser-Trailer wird angedeutet, dass man sich auch mit der Familiengeschichte der Addams-Familie befassen wird.

Auch sollen Liebesgeschichten weniger Fokus bekommen. Man wolle düsterer werden.

Fans der Serie können sich wieder auf eine düstere Serie freuen. Vor allem für Fans von Tim-Burton-Filmen war die Serie eine erfreuliche Erfahrung. Der Stil und die Geschichte erinnern an Filme des Grusel-Meisters. So führte er auch in einzelnen Folgen von Wednesday Regie.