10 Serien auf Netflix, die perfekt für die Halloween-Zeit sind

Ihr sucht noch nach Serien, die ihr zur Halloween-Zeit schauen könnt? Dann haben wir genau das richtige für euch. Wir zeigen euch 10 Serien auf Netflix, mit denen ihr euch mal mehr, mal weniger gruseln könnt.

Wie wurde die Liste erstellt?

Die Serien sind alle auf Netflix verfügbar. Bedenkt jedoch, dass sich das Programm mit der Zeit ändern kann. Also setzt die Titel schnell auf eure Watchlist und schaut rein.

Die Reihenfolge der Serien ist zufällig und hat keine Bedeutung.

Es handelt sich nicht ausschließlich um Horror-Serien, sondern auch um Serien, die einfach für eine schaurige Atmosphäre sorgen.

Ob man sich wirklich gruselt oder nicht, liegt natürlich an vielen verschiedenen Faktoren – es handelt sich hier somit um unsere Einschätzung. Um herauszufinden, ob eine Serie etwas für euch ist, oder ob sie zu gruselig ist, kann ein Trailer ein guter Anhaltspunkt sein.

Habt ihr weitere Serien-Tipps für die Halloween-Zeit? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

1. Der Untergang des Hauses Usher

Der Untergang des Hauses Usher ist eine Miniserie, die auf der Kurzgeschichte The Fall of the House of Usher des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe basiert. Sie ist ganz frisch am 12. Oktober 2023 erschienen, hat acht Folgen und kommt bereits ziemlich gut an:

Die Horror-Serie handelt von den Geschwistern Roderick Usher und Madeline Usher, die einem Pharmaunternehmen durch korrupten Opioidhandel zum Erfolg verhelfen.

Regisseur von Der Untergang des Hauses Usher ist Mike Flanagan, den ihr eventuell schon durch die Serie Spuk in Hill House oder aber durch die Filme Oculus und Still kennt.

2. Chilling Adventures of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina ist eine US-amerikanische Serie von Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale). Viele gehen davon aus, dass Chilling Adventures of Sabrina eine Adaption der 90er-Jahre-Sitcom Sabrina – Total verhext! ist. Das stimmt jedoch nicht, denn sie basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe, die 2014 veröffentlicht wurde.

Es handelt sich um eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer Prise Horror, die von der Teenagerin Sabrina Spellman erzählt. Sabrina versucht, sich in ihr vorherbestimmtes Leben als Hexe hineinzufinden – mit der Hilfe ihrer beiden Tanten, der freundlichen Hilda, der strengen Zelda und ihrem schelmischen Cousin Ambrose. Obwohl die Serie teilweise ein wenig kitschig wirkt, sind das Thema und die Ereignisse ziemlich intensiv und schaurig.

Mit der vierten Staffel hat Chilling Adventures of Sabrina übrigens ihr Ende gefunden. Das Finale sei „niederschmetternd“, sagen unsere Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot.

3. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities ist eine US-amerikanisch-mexikanische Anthologie-Serie aus dem Jahr 2022, die von Guillermo del Toro für den Streaming-Anbieter Netflix kreiert wurde. Die schaurigen Geschichten behandeln bizarre Albtraumszenarien in acht Episoden, die inhaltlich nicht miteinander verbunden sind.

Die Horror-Serie basiert auf einer Auswahl von Kurzgeschichten, die von Autoren wie Henry Kuttner, Michael Shea und H. P. Lovecraft stammen, sowie auch von Guillermo del Toro selbst.

Im Vorspann jeder Folge spricht Guillermo del Toro direkt zum Publikum, gibt einleitende Worte zur Episode und präsentiert ein Requisit aus dem titelgebenden Kuriositätenschrank.

