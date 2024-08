Squid Game Staffel 2: Release, Trailer und Handlung – Alles zur koreanischen Hit-Serie

Squid Game geht mit Staffel 2 in die nächste Runde und das schon 2024. 3 Jahre nach Staffel 1 geht die Geschichte um Seong Gi-hun weiter und ein neues Spiel beginnt.

Die erste Staffel von Squid Game eroberte im Jahr 2021 die Netflix-Charts und war ein echter Erfolg. Seither versuchten sich YouTuber und andere Produktionsfirmen an ähnlichen Projekten. Jetzt soll das Original mit Staffel 2 endlich weitergehen.

Wir zeigen euch alles, was ihr zur kommenden Season von Squid Game wissen müsst.

Squid Game Staffel 2: Alles zu Release und Trailern

Wann ist der Release von Squid Game Staffel 2? Die 2. Staffel von Squid Game erscheint am 26. Dezember 2024. Ihr könnt euch also noch dieses Jahr auf eine neue Staffel der koreanischen Erfolgsserie freuen.

Gibt es einen Trailer zu Squid Game Staffel 2? Im Zuge der Ankündigung des Releasedatums gab es einen neuen Trailer, der zeigt, wie Menschen, in der bekannten grünen Sportkleidung auf einer Rennbahn rennen. Im Hintergrund seht ihr den Game Master und die Handlanger mit Masken in ihren pinken Anzügen. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

In einem anderen Trailer konnte man schon einige der neuen Darsteller sehen und auch Hauptdarsteller Lee Jung-jae. Den Trailer findet ihr hier: Squid Game – Staffel 2 – Netflix zeigt noch 2024 die Fortsetzung der Hit-Serie aus Südkorea

Squid Game Staffel 2: Alles zur Handlung und den Schauspielern

Worum geht es in Squid Game Staffel 2? Nachdem Seong Gi-hun die Squid Games in Staffel 1 gewonnen hat, hat er sich ein Ziel gesetzt: die Zerstörung der Spiele. Dafür nutzt er das gewonnene Geld. Er fängt damit an, den Geschäftsmann der U-Bahn zu suchen. Sein Ziel scheint aber gefährlicher als gedacht, und um die Spiele gewinnen zu können, muss er wieder an ihnen teilnehmen. (via netflix.com)

Welche Schauspieler werden in Squid Game Staffel 2 mitspielen?

Wiederkehrende Schauspieler Lee Jung-jae als Seong Gi-hun Gon-yoo als Geschäftsmann in der U-Bahn Lee Byung-hun als Hwang In-ho, der Leiter der Spiele Wi Ha-jun als Hwang Jun-ho, der Polizist, der sich in die Spiele schlich

Neue Schauspieler Yim Si-wan Kang Ha-neul Park Gyu-young Park Sung-hoon Jo Yu-ri Yang Dong-geun Kang Ae-sim Lee David Lee Jin-uk Choi Seung-hyun Roh Jae-won Won Ji-an



Squid Game ist die erfolgreichste Serie auf Netflix, wenn man auf die Zuschauerzahlen aller Länder guckt. Das koreanische Drama konnte mit seiner Battle-Royale-Prämisse fesseln. Demnach kann man davon ausgehen, dass auch die 2. Staffel ein Erfolg wird. Ein weiterer Erfolg wird wahrscheinlich auch Staffel 2 von Arcane: Arcane Staffel 2: Release, Trailer und Charaktere – Alle Infos zur letzten Staffel der LoL-Serie