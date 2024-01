Squid Game – Staffel 2 – Netflix zeigt noch 2024 die Fortsetzung der Hit-Serie aus Südkorea

Im September 2021 erschien mit Squid Game eine Netflix-Serie aus Südkorea, die mit ihrer brutalen Spielshow die Zuschauer in ihren Bann zog. Nun ist es endlich so weit: Der Release-Zeitraum für die Fortsetzung ist bekannt.

Squid Game war zum Release im September 2021 in aller Munde. Die südkoreanische Drama- und Thriller-Serie von Hwang Dong-hyuk erzählt auf schockierende Weise, wie eine Gruppe Menschen an tödlichen Spielen teilnehmen, in der Hoffnung, das Preisgeld von mehreren Milliarden Won mit nach Hause zu nehmen.

Squid Game kam so gut bei den Zuschauern an, dass sie die meistgesehene und damit erfolgreichste Serie in der gesamten Netflix-Geschichte wurde (via netflixwoche.de).

Jetzt, 3 Jahre später, soll es endlich weitergehen: Denn noch dieses Jahr könnt ihr euch auf die 2. Staffel freuen.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer zur 2. Staffel von Squid Game:

Wie Variety berichtet, gab es eine Ankündigung von Netflix an die Shareholder. In dieser gab das Unternehmen einen Ausblick darauf, welche Serien noch in diesem Jahr zu erwarten sind.

So heißt es: „Trotz der Streiks im letzten Jahr, die den Start einiger Titel verzögert haben, haben wir für 2024 ein großes, kühnes Programm vor uns.“

Mehrere Serien-Fortsetzungen sowie neue Titel sind geplant. Neben der 2. Staffel Squid Game wären das etwa auch die 3. Staffel Bridgerton oder Staffel 2 von The Diplomat. Auch die Live-Adaption von Avatar: The Last Airbender kommt 2024.

Wann genau jedoch mit der 2. Staffel von Squid Game zu rechnen ist, wird nicht in der Ankündigung bekannt gegeben.

Der Ankündigungs-Clip zu Staffel 2 stellt die Neuzugänge von Squid Game vor. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter den Gesichtern steckt, dann schaut hier bei unseren Kollegen von Filmstarts vorbei: Teaser-Trailer zu “Squid Game” Staffel 2: Diese Figuren kämpfen bei den neuen Killerspielen auf Netflix um ihr Überleben

Worum wird es in der 2. Staffel gehen? Zu der Handlung der 2. Staffel von Squid Game wurde bisher noch keine offizielle Info gegeben.

Mit im Cast dabei sind aber wieder Hauptdarsteller Lee Jung-jae, Lee Byung-hun (Front Man) sowie Wi Ha-Jun, der den Polizisten spielte. Auch der Salesman, verkörpert von Gong Yoo, wird zurückkehren.

