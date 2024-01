Die Spieler lieben das neue Prince of Persia: „Eines der kreativsten Spiele, die Ubisoft seit langem gemacht hat!“

Mit The Lost Crown kam im Januar ein neues Spiel zu Prince of Persia heraus. Fast eine Woche nach Release ist deutlich: die Fans lieben es.

Um welches Spiel geht es? Seit dem 18. Januar 2024 ist Prince of Persia: The Lost Crown auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC spielbar.

Das von Ubisoft Montpellier entwickelte Metroidvania versetzt euch in die Rolle von Sargon, einem talentierten Kämpfer der Elitegruppe “die Unsterblichen”. Eure Aufgabe ist es, den persischen Prinzen Ghassan zu retten, nachdem dieser entführt wurde.

Während eurer Reise trefft ihr dabei auf mythische Gegner und müsst sowohl in herausfordernden Bosskämpfen als auch bei der Überwindung von tödlichen Fallen euer Können unter Beweis stellen.

Hier seht ihr einen kurzen Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown:

Wie kommt das Spiel an? Prince of Persia: The Lost Crown kommt nicht nur bei Kritikern, sondern auch bei den normalen Spielern wirklich gut an. Auf der Review-Plattform Metacritic erreicht das Metroidvania starke Wertungen.

87 Auf Xbox Series X

86 auf PS5

84 auf PC

87 auf Nintendo Switch

Auch die User-Reviews, die von den Spielern abgegeben werden können, sind mit 9,1 von maximal 10,0 Punkten wirklich sehr gut. Dort stehen 280 positiven Bewertungen (90 %) gerade mal 20 negative Bewertungen (6 %) gegenüber. 11 Bewertungen sind zudem gemischt (4 %), bewerten das Spiel also eher mittelmäßig (Stand: 23. Januar 2024).

Was sagen die Spieler zu dem Spiel? Auch in den sozialen Netzwerken erhält The Lost Crown viel Zuspruch von Gamern. Besonders die Story und die Kämpfe erhalten viel Lob. Der Nutzer “RuleTimeSpace” schreibt beispielsweise auf Twitter: „Prince of Persia ist eines der kreativsten Spiele, die Ubisoft seit langem gemacht hat!“

Ein anderer Spieler schreibt auf Reddit: „Dieses Spiel ist so verdammt gut. Auf jeder Ebene glänzt es meiner Meinung nach. Puzzles/ Plattforming/ Kampf/ Erkundung sind alle extrem gut ausgeführt. Es gibt einige ziemlich ungewöhnliche Metroidvania-Upgrades. Es sind nicht nur die einfachen Doppelsprünge und Wandsprünge. Die Story ist auch nicht schlecht!“

Der Nutzer „browncheesestick“ ist einer ähnlichen Meinung und ergänzte ebenfalls auf Reddit: „Das Spiel ist fantastisch. Die Kämpfe sind so gut ausbalanciert. Die Fortbewegung macht Spaß. Die Story ist überraschenderweise wirklich gut.“

Außerdem wird The Lost Crown auf Reddit bereits mit den Erfolgstiteln Metroid Dread und Hollow Knight verglichen, wobei Genre-Fans vor allem zu letzterem eher wenig Gemeinsamkeiten sehen.

Wenn ihr eine bessere Vorstellung zu Prince of Persia: The Lost Crown und was das Spiel gut oder schlecht macht bekommen wollt, dann haben unsere Kollegen von GameStar einen ausführlichen Test für euch: GameStar: Prince of Persia: The Lost Crown im Test – Wer das Actionspiel unterschätzt, verpasst den ersten großen Hit des Jahres