8 der 10 meistgewünschten Spiele auf Steam sollen 2024 erscheinen – Welches wollt ihr zocken?

Mit dem abgedrehten Survival-Shooter Palworld ist bereits eines der meistgewünschten Spiele auf Steam erschienen. Doch das junge Jahr hält noch viele spannende Releases dabei. MeinMMO will von euch wissen, auf welches ihr euch am meisten freut.

Was sind das für Spiele? Bei den hier gelisteten Titeln handelt es sich um die Top-10 der meistgewünschten Spiele auf Steam. Das bedeutet, sie befinden sich auf Wunschlisten von besonders vielen Nutzern. Das Schöne: 8 dieser Titel sollen noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Wir haben euch die 10 meistgewünschten Spiele auf Steam jeweils kurz vorgestellt, damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt. Sollte euch das nicht interessieren, geht es hier direkt zur Umfrage, wo ihr für euer am sehnlichsten erwartetes Spiel abstimmen könnt.

Hades 2

Hades 2 ist die Fortsetzung des Indie-Darlings von Supergiant und wird euch in die Rolle von Melione versetzen, der „unsterblichen Prinzessin der Unterwelt“. Der Vorgänger wurde 2020 zum Überraschungshit und ist für viele das Spiel des Jahres. Daher ist es kaum verwunderlich, dass das Entwickler-Studio erstmals einen zweiten Teil zu einem seiner Spiele entwickelt.

Hades ist aktuell das meist erwartete Spiel auf Steam und soll noch 2024 in den Early Access gehen.

Manor Lords

Manor Lords ist ein mittelalterliches Strategiespiel, bei dem ihr eure Städte nicht nur aufbauen, sondern auch erleben können sollt. Zudem lockt das Spiel mit epischen und taktischen Schlachten. Mit über 2 Millionen Wunschlisten-Einträgen belegt Manor Lords damit den zweiten Platz der meistgewünschten Spiele auf Steam. Und der Entwickler selbst hat wohl am wenigsten damit gerechnet.

Manor Lords soll am 26. April 2024 auf Steam erscheinen.

Hollow Knight: Silksong

Bei Hollow Knight: Silksong handelt es sich ebenfalls um die Fortsetzung eines beliebten Indie-Titels. Das Metroidvania gilt als absoluter Kult-Hit und Fans warten seit Jahren auf den zweiten Teil. Leider ist nach wie vor kein Release-Datum für Silksong bekannt, auch wenn einige Gamer weiterhin hoffen, dass es in diesem Jahr endlich so weit sein könnte.

Der Trailer zum Spiel stach 2022 sogar AAA-Spiele wie Diablo 4 und Starfield aus.

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong ist ein ARPG und setzt als Souls-Like vor allem auf gewaltige Bosskämpfe. Inhaltlich soll das Spiel die Geschichte des Affenkönigs Sun Wukong erzählen, einer legendären Figur aus dem chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“.

Der Release auf Steam ist für den 20. April 2024 angesetzt.

Frostpunk 2

Mit Frostpunk 2 ist eine weitere Fortsetzung unter den meistgewünschten Spielen auf Steam. Es spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil und stellt den Spieler als Magistrat vor knallharte Entscheidungen. Dabei gibt es nur ein Ziel: Die Stadt darf nicht untergehen.

Das düstere Aufbau-Spiel soll in der ersten Hälfte von 2024 erscheinen. Fans fühlen sich aber bereits vom Trailer gestresst.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ist die nächste Fortsetzung in der Liste. Der Nachfolger des beliebten Survival-Shooters versetzt Spieler erneut nach Tschernobyl, wo eine Atomkatastrophe zu ungewöhnlichen Mutationen geführt hat. Neben den typischen Survival-Elementen wie Hunger und Schlaf müsst ihr euch zudem vor der radioaktiven Strahlung schützen und Banditen sowie andere fiese Gesellen bekämpfen.

S.T.A.L.K.E.R. 2 sollte bereits am 30. März 2024 erscheinen, hat seinen Release aber kurzfristig verschoben. Dennoch soll es noch in diesem Jahr erscheinen. Das neue Erscheinungsdatum ist der 5. September (via Steam).

Enshrouded

Enshrouded ist ein Survival-RPG aus Deutschland und wird von Keen Games entwickelt. In einem Gespräch mit MeinMMO erklärten die Entwickler, dass der Fokus auf Kreativität und der Community liegen soll. Zudem lockt das Spiel mit einem detaillierten Housing-System.

Das „erwachsenere Minecraft“ soll schon am 24. Januar 2024 auf Steam in den Early Access starten.

Nightingale

Bei Nightingale handelt es sich um ein Survival-Spiel, das auch eine offene Spielwelt und viel Crafting setzt. Das Besondere ist jedoch das einzigartige Setting, welches den Spieler in eine viktorianische Fantasie-Welt versetzen soll. Diese „Gaslamp Fantasy“ vereint Steampunk-Elemente mit Magie und hat offensichtlich das Interesse zahlreicher Spieler geweckt.

Nightingale soll am 22. Februar 2024 auf Steam erscheinen und zeigte bereits vorab 20 Minuten Gameplay.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 gehört zum Tabletop-Universum von „World of Darkness“. Daraus wurden schon zahlreiche Videospiele adaptiert. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Fortsetzung des Vampir-RPGs, welches Spieler schon vor 20 Jahren begeisterte.

In Teil 2 geht es als Vampir-Ahnin nach Seattle, wo ein erbitterter Konflikt tobt. Einen genauen Release gibt es zwar noch nicht, doch die Veröffentlichung ist für 2024 geplant (via Steam).

Blight: Survival

Blight: Survival soll ein mittelalterliches Koop-Spiel werden, das Horror-, Survival- und Soulslike-Elemente vereint. Gemeinsam mit bis zu 3 Freunden wird der Spieler auf Zombies losgelassen und soll den Ursprung der tödlichen Plage ergründen.

Wer mitgezählt hat, ahnt, dass Blight das zweite der 10 Spiele ist, das keinen Release im Jahr 2024 geplant hat. Bislang ist noch kein Zeitraum für eine Veröffentlichung bekannt.

Umfrage

Hier könnt ihr für das Spiel abstimmen, auf das ihr euch am meisten freut. Wir haben uns für die Auswahl auf die 10 meistgewünschten Titel beschränkt, ungeachtet dessen, ob sie 2024 erscheinen sollen.

Auf welchen Release freut ihr euch 2024 am meisten? Sollte euer Favorit nicht unter den gelisteten Titeln sein, nennt ihn uns gerne in den Kommentaren.

Berichtet uns auch gerne von euren ersten Erfahrungen, wenn euer am sehnlichsten erwartetes Spiel zufällig das frisch erschienene Palworld war, denn das befand sich bis zu seinem Early-Access-Launch am 19. Januar 2024 ebenfalls in den Top-10. Seitdem bricht es einen Rekord nach dem anderen.