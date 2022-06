Der mit Abstand beliebteste Trailer der Xbox-Show hat nichts mit Diablo 4 oder Starfield zu tun

The Last of Us Part 1 gilt als eines der besten Spiele auf PS4. Jetzt bekommt der beliebte Titel ein Remake für die PS5 und den PC.

Ähnlich sieht es auch bei Hollow Knight: Silksong aus. Zunächst noch als Erweiterung von Hollow Knight geplant, in der ihr in die Rolle vom Charakter Hornet schlüpfen könnt, wurde es im Februar 2019 offiziell ein volles Sequel wird.

Hollow Knight hat sich somit zu einem absoluten Kult-Hit entwickelt. Dementsprechend gigantisch ist der Hype für den Nachfolger in manchen Teilen der Gaming-Community. Das erinnert stellenweise sogar an die Vorfreude rund um Elden Ring.

Doch das beliebteste Spiel der Show, gemessen rein an den Aufrufszahlen auf YouTube, ist Hollow Knight: Silksong. Das liegt nicht nur an der wunderschönen Grafik, dem geschmeidigen Gameplay und der tollen Musik in diesem kurzen, aber eindrucksvollem Trailer. Hinter diesem Spiel steckt ein riesiger Hype, der sich weitestgehend abseits von der AAA-Industrie abspielt.

Das Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 kam bei den Gamern generell sehr gut an. Große Spiele wie Diablo 4 und Starfield wurden vorgestellt. Doch wenn man sich anschaut, welche Trailer am beliebtesten waren, hat ein vergleichsweise unscheinbarer Titel einen deutlichen Vorsprung: Hollow Knight: Silksong.

