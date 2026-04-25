Diablo 4: Welche Klasse spielst du in Lord of Hatred? Frag das Schicksalsrad

Der Start von Lord of Hatred und Season 13 in Diablo 4 stellt viele Spieler vor die Frage: Welche Klasse soll ich wählen? Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr unser Schicksalsrad für euch entscheiden lassen.

Was passiert in Diablo 4? Am 28. April 2026 startet die neue Erweiterung „Lord of Hatred“ in Diablo 4 und mit ihr kommen verschiedene Änderungen und Verbesserungen ins Spiel, die euch das Leben erleichtern. Zusätzlich könnt ihr zudem mit dem Kauf des DLCs von zwei neuen Klassen profitieren:

Den Paladin (seit Dezember spielbar)

Den Hexenmeister (erst zum Release spielbar)

Wie üblich werden vor allem die neuen Klassen deshalb in den Vordergrund rücken und mit ihren Stärken im Endgame brillieren. Dennoch habt aber die Wahl, auch auf die alten bekannten Klassen zurückzugreifen, die Blizzard schon seit dem Release pflegt.

Die Wahl ist also nicht leicht und solltet ihr nicht wissen, für welche Klasse ihr euch zum Release entscheiden sollt, dann haben wir hier genau das richtige.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lerd of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Nutzt das Schicksalsrad zur Klassenwahl

Das könnt ihr tun: Falls ihr noch keine Entscheidung treffen könnt oder ihr das „Schicksal“ entscheiden lassen wollt, mit welcher Klasse ihr in Season 13 spielt, dann lasst unser Schicksalsrad entscheiden. Dabei handelt es sich um ein digitales Glücksrad, das ihr mit einem Klick startet. Es bleibt dann automatisch auf einer der Auswahlmöglichkeiten stehen.

Wer zwischen zwei oder mehreren Klassen schwankt, kann das Rad als Entscheidungshilfe nutzen. Klickt das Rad an, damit es sich dreht und euch dann ein Ergebnis bringt:

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Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse in Season 13 von Diablo 4 entschieden? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum eure Auswahl auf sie fiel. Egal, ob ihr selbst oder das Schicksalsrad für euch entschieden hat. Blizzard hat kürzlich die konkrete Release-Zeit von Diablo 4: Lord of Hatred verraten, und ihr werdet viel Kaffee brauchen.