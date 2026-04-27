Vorsicht, wenn ihr pünktlich um 1 Uhr mit Diablo 4: Lord of Hatred startet, verpasst ihr möglicherweise Inhalte

Heute Nacht geht’s endlich los: Mit Lord of Hatred startet die neue Erweiterung für Diablo 4 und mit ihr Season 13. Allerdings solltet ihr mit der Charaktererstellung noch etwas warten – oder zumindest unbedingt daran denken, dass die Season später startet.

Was kann ich verpassen? Lord of Hatred und Season 13 erscheinen am selben Tag und sogar fast gleichzeitig, aber auch eben nur fast. Während Lord of Hatred um 1:00 Uhr deutscher Zeit live geht, startet die Season laut offizieller Info erst um 1:30 Uhr.

Wir gehen zwar ohnehin nicht davon aus, dass ihr direkt um 1:00 Uhr einloggen könnt. Sollte das aber doch der Fall sein, könnt ihr zwar schon einen Charakter erstellen, aber eben nur auf dem ewigen Realm – vorerst zumindest.

Den Release verfolgen wir übrigens im Live-Ticker für Lord of Hatred.

Wollt ihr die Season spielen, müsstet ihr erst wieder ausloggen und einen neuen, saisonalen Charakter erstellen. Erfahrungsgemäß will man das aber nicht tun, wenn man einmal im Spiel ist, um nicht in möglichen Warteschlangen zu landen.

Lord of Hatred und Season 13 starten zwar (fast) zeitgleich, bringen aber unterschiedliche Features mit sich: Wofür brauche ich den 40-Euro-DLC und was kommt kostenlos zu Diablo 4?

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Direkt um 1 Uhr starten – Darum ist es trotzdem sinnvoll

Falls die Server nicht komplett überlastet sind und ihr zu den wenigen Glücklichen zählt, die direkt zum Start einloggen dürfen, dann müsst ihr nicht einfach 30 Minuten lang auf den Screen starren und warten.

Wenn ihr das Risiko eingehen wollt, noch einmal aus- und wieder einloggen zu müssen, könnt ihr euch auf dem ewigen Realm bereits die neuen Skilltrees für alle Klassen ansehen, die als Teil des kostenlosen Updates erscheinen – also ohne DLC-Aufpreis.

Auch, wenn Lord of Hatred bereits im Vorfeld starke Wertungen erhalten und für einen Hype in der Community gesorgt hat, wird das Gros der Spieler erfahrungsgemäß erst am Wochenende spielen – oder zumindest nicht zum Release mitten in der Nacht. Wenn ihr euch noch unsicher seid, was ihr spielen wollt: Fragt das Schicksalsrad, welche Klasse ihr in Lord of Hatred spielen werdet