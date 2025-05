Expedition 33: Alle Fähigkeiten von Esquie freischalten

In Clair Obscur: Expedition 33 könnt ihr schneller Reisen, wenn ihr euren Esquie aufwertet. Wir verraten, wie ihr an alle Aufwertungen kommt und was sie bringen.

Um die große Welt von Clair Obscur: Expedition 33 zu erkunden, ist es nützlich, wenn man ein „Reittier“ hat. Das gibt es recht früh, wenngleich euer Reittier eher ein vollwertiges Mitglied der Gruppe ist.

Denn Esquie räumt euch nicht nur Gefahren aus dem Weg, er macht auch das Reisen viel angenehmer und hat häufig kluge Ratschläge für euch … oder er ist einfach nur verpeilt. Unser Guide zeigt euch, wie ihr alle Fähigkeiten von Esquie freischaltet.

Wer ist Esquie? Schon recht früh auf eurer Reise trefft ihr das unglaublich mächtige, aber zugleich etwas schusselige Wesen Esquie. Er dient euch als Reittier und kann euch deutlich schneller über die Weltkarte bringen als ein normaler Marsch zu Fuß.

Wer sich schnell über die Weltkarte bewegen will, kommt an Esquie nicht vorbei – und auch für die Story ist es unerlässlich, die übergroße, liebevolle Kreatur nett zu behandeln, um an neue Gebiete zu gelangen.

Esquie in Expedition 33: Alle Fähigkeiten und ihre Fundorte

Eigentlich ist Esquie nahezu allmächtig, immerhin ist er ein legendäres Wesen. Doch damit er andere Personen auf sich tragen kann, braucht er besondere Steine – die er leider, leider mal wieder verloren hat. Jedes Mal, wenn ihr ihm einen dieser besonderen Steine bringt, dann erhält er eine neue Fähigkeit und die Möglichkeiten zur Erkundung werden erweitert. Insgesamt hat er 5 verschiedene Fähigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt.

Reiten (Standard)

Den normalen Esquie schaltet ihr in der Story automatisch frei, sobald ihr das Gestral-Dorf hinter euch gelassen habt und Esquie in seinem Nest aufsucht. Der „normale“ Esquie kann über Land reisen und dabei kleine, bläuliche Steinflächen zerstören, um an neue Gebiete zu gelangen.

Schwimmen

Schwimmen zu können ist die erste neue Fähigkeit von Esquie, die ihr ebenfalls unweigerlich im Verlauf der Story freischaltet. Dafür müsst ihr lediglich die Handlung von Akt 1 abschließen, was nach dem Besuch der „Stone Wave Cliffs“ der Fall ist. Das ist unmittelbar, nachdem ihr Esquie kennenlernen.

Habt ihr das erledigt, kann Esquie an Stränden im Spiel ins Wasser hinabsinken und durch das Meer reisen, um neue Ufer zu erreichen. Damit stehen euch direkt viele neue Gebiete zur Verfügung, von denen einige aber sehr tödlich sein können.

Korallen vernichten

Im Meer wird euer Weg immer wieder von Korallen blockiert, die ein Weiterkommen unmöglich machen. Im Verlauf von Akt 2 begebt ihr euch nach „Old Lumiere“. Nachdem ihr die Story in diesem Gebiet abgeschlossen habt, erhält Esquie den neuen Stein von euren Gruppenmitgliedern.

Jetzt seid ihr in der Lage, Korallen zu zerstören und einfach durch sie hindurch zu schwimmen. Damit steht euch ein Großteil der Weltkarte offen und ihr könnt im Grunde an jedem Ufer anlegen. Beachtet auch hierbei, dass es viele Gebiete und Level gibt, die dann noch zu schwer sind und durch „Gefahr!“ darauf hinweisen, dass ihr dort nur ein rasches Ende der Expedition findet.

Fliegen

Auch das Fliegen wird während der Handlung des Spiels freigeschaltet, allerdings deutlich später. Ihr müsst dafür in Akt 2 die beiden Axons besiegen (Sirene und Visages) und anschließend die Handlung am Monolithen abschließen. Während des finalen Kampfes dort gibt Verso Esquie seinen Flug-Stein zurück.

Anschließend habt ihr die Freiheit, die ganze Welt fliegend zu erkunden. Es gibt zahlreiche fliegende Inseln mit kleinen Bonus-Gebieten, aber auch zahlreiche versteckte Orte, die auf Erhöhungen oder Bergen liegen. Auch viele der chromatischen Bosse sind erst jetzt verfügbar. Es lohnt sich, die ganze Karte abzuklappern und alles genau zu erkunden.

Tauchen

Die letzte Fähigkeit von Esquie ist das Tauchen. Um Tauchen zu können, müsst ihr in Akt 3 regelmäßig im Lager mit Esquie sprechen, um sein Beziehungs-Level zu steigern. Sobald ihr Stufe 5 erreicht habt, bekommt ihr eine Nebenaufgabe, bei der ihr einen Stein von Francois zurückholen müsst. Verso muss hier ein Duell gegen Francois gewinnen. Der Kampf ist relativ simpel, falls ihr es schafft, die Zauber von Francois zu parieren.

Sobald ihr Tauchen könnt, könnt ihr die glitzernden Stellen im Wasser erkunden, die viele Lumina-Punkte geben. Dazu gibt es auch noch ein neues Gebiet, in das ihr ebenfalls hinabtauchen könnt – doch dort solltet ihr euch erst auf einem sehr hohen Level (Stufe 70+) hin wagen, denn einer der fiesesten Bosse des ganzen Spiels wartet dort.

Was passiert bei einem „New Game+“ mit Esquie? Falls ihr nach dem Ende des Spiels ein „New Game+“ startet, dann werden auch die Fähigkeiten von Esquie zurückgesetzt und ihr schaltet sie im Verlauf der Story wieder frei – mit einer Ausnahme.

Solltet ihr sie beim ersten Durchlauf erhalten haben, behält Esquie seine Fähigkeit zum Tauchen. Das heißt, dass ihr direkt nach Erhalt der Schwimmen-Fähigkeit bereits die leuchtenden Stellen erkunden könnt und so zusätzliche Lumina-Punkte abgreift.

Esquie ist bei Weitem nicht das einzige große Geheimnis in Expedition 33. Die Entwickler haben sich richtig ausgetobt und jede Menge versteckte Inhalte ins Spiel gebracht – und das von der ersten Minute an. 3 besondere Geheimnisse könnt ihr sogar in den ersten 10 Minuten des Spiels übersehen.