Expedition 33: Alle Pantomimen und wie ihr sie effektiv besiegt

Sobald ihr einen Pantomimen gebrochen habt, sind sie nicht nur für einige Züge betäubt, sondern sie erleiden auch ein Vielfaches des normalen Schadens. In der Regel solltet ihr in der Lage sein, den Pantomimen zu bezwingen, bevor er aus seiner Betäubung erwacht.

Die „seltsame“ Kombo, bei der der Pantomime einen Hammer beschwört, ist deutlich härter zu parieren. Das sind 4 Schläge, die in Sets von jeweils 2 Schlägen in sehr rascher Abfolge geschehen. Es ist deutlich einfacher, diesen Schlägen auszuweichen.

Pantomimen haben keine erkennbare Schwachstelle und erleiden zu Beginn des Kampfes extrem wenig Schaden. Sie sind quasi nicht zu töten, bis ihr sie mindestens einmal betäubt habt. Ihr könnt die „Break“-Leiste mit Fähigkeiten füllen, am besten geht es aber, wenn ihr die Angriffe des Pantomimen pariert und so kontert. Das füllt die Break-Leiste beinahe vollständig.

In Clair Obscur: Expedition 33 gibt es jede Menge versteckte Belohnungen und geheime Bosse. Zu den interessantesten Mini-Bossen gehören die Pantomimen („Mimes“), die ihr in vielen Bereichen der Spielwelt finden könnt. Ihr könnt sie jeweils nur ein einziges Mal besiegen, dafür kommen sie aber mit einer besonderen Belohnung daher, die zumeist kosmetischer Natur ist. Besondere Outfits für eure Charaktere warten … zumindest dann, wenn ihr es schafft, sie zu bezwingen.

Die Pantomimen sind sonderbare Kreaturen in Clair Obscur: Expedition 33. Wir verraten euch, wo ihr sie alle findet – und was sie euch bringen.

