Ein Sprecher von Expedition 33 wird mit Lob überschüttet, dabei stand er nur 4 Stunden im Studio – Doch das beeindruckt die Fans nur noch mehr

Die Synchronsprecher von Clair Obscur: Expedition 33 haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Einer der Sprecher kann mit dem Lob allerdings gar nicht gut umgehen. Für den Grund wird er aber umso mehr gefeiert.

Wie hat der Sprecher reagiert? Charlie Cox spricht Gustave in der englischen Sprachausgabe von Expedition 33. Er war am vergangenen Wochenende zu Gast bei der Washington State Summer Con. Dort stellte er sich den Fragen der Fans, doch bei einer, zu seiner Arbeit an Clair Obscur, fühlte er sich plötzlich ganz unwohl.

In einem Video auf X ist leider nicht mehr zu sehen, wie die genaue Frage war. Doch Cox lehnt sich aufgeregt nach vorne und verrät, dass er kein Gamer sei und Expedition 33 nie gespielt habe. Sein Manager sei einfach auf ihn zugekommen, um ihn zu fragen, ob er die Rolle von Gustave sprechen wolle.

Das Beeindruckende: Cox soll nur 4 Stunden im Studio gestanden haben. Und genau deshalb fühle er sich unwohl:

Die Leute sagen ständig, wie toll es ist, gratulieren mir, und fühle mich wie ein totaler Betrüger. Ich freue mich so sehr für das Unternehmen, und ich freue mich so sehr, dass es ziemlich gut angekommen ist.

Doch obwohl sich Cox in der Situation bescheiden gibt, feiern ihn die Fans für diese Reaktion umso mehr.

Sprecher von Clair Obscur braucht 4 Stunden für grandiose Leistung

Wie reagieren Fans darauf? Auf X schreibt ein Fan, was für eine beeindruckende Leistung es sei, die Cox da hingelegt hat. Für die 4 Stunden, die der Synchronsprecher im Aufnahmestudio gestanden haben soll, war seine Performance außerordentlich gut. Zudem sei es beeindruckend, was für eine Menge an Sätzen er in der Zeit aufnehmen konnte.

Ein weiterer User auf X schreibt, dass er von Cox Leistung so beeindruckt gewesen sei, dass er sich Daredevil angesehen hat. Charlie Cox spricht nämlich seit 2015 die Rolle vom Marvel-Charakter und ist auch aktuell im Revival Daredevil: Born Again zu hören.

Andere Kommentare stimmen beim Lob mit ein:

JKBOGEN: „Das zeigt irgendwie, was für ein Typ er ist. Er könnte einfach herumstolzieren und den ganzen Ruhm für sich beanspruchen. Tut er aber nicht. Dadurch respektiere ich ihn noch mehr, aber ich wusste bereits, dass Charlie Cox großartig ist. Das Beste daran sind die 4 Stunden, die er dafür gebraucht hat. Er war unglaublich. Das Spiel ist episch.“

Solid_Okami: „Für ihn war es wie eine DnD-Session!“

LuQUaku: „Wie viele Zeilen hat er gleich beim ersten Versuch geschafft? Er muss Feuer und Flamme gewesen sein.“

Es gibt noch viele weitere Kommentare, die in so eine Richtung gehen. Mehrere zeigen sich beeindruckt, was Cox in nur 4 Stunden gezaubert hat.

Für die englischsprachigen Sprecher war es schwer, einige französische Wörter richtig zu betonen. Vor allem zwei Schimpfwörter bereiteten ihnen viele Probleme, obwohl viele Gamer sie täglich im Sprachchat hören: 2 Wörter, die ihr in Online-Games ständig hört, sind für die Sprecher aus Clair Obscur zu schwierig