Clair Obscur mahnt Comic-Autor ab, der gibt sofort auf, jetzt gibt es doch noch ein Happy End

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Clair Obscur mahnt Comic-Autor ab, der gibt sofort auf, jetzt gibt es doch noch ein Happy End

Ein Autor wählte für sein Comic-Buch den gleichen Namen wie die Entwickler von Expedition 33. Nach einer Abmahnung war er schon bereit, sein Werk umzubenennen, doch jetzt nimmt alles eine positive Wendung.

Warum wurde der Autor abgemahnt? Olivier Gay ist der Autor des Comic-Buches „L’Académie Clair-Obscur“ bei dem es um eine Zauberschule und seine Schüler geht. Doch Clair Obscur ist auch der Markenname von Sandfall Interactive, die mit ihrem Hit Clair Obscur: Expedition 33 2025 großen Erfolg feierten.

Zuletzt bekam der Autor aus genau diesem Grund ein Anwaltsschreiben von den Entwicklern. Darin hieß es, er solle den Verkauf seines Comics unter dem Namen Clair Obscur stoppen, denn er würde stark von dem Markennamen der Entwickler profitieren.

Der Autor, der den Namen bereits gewählt hatte, wollte lange bevor die Entwickler Clair Obscur präsentierten, wollte schon aufgeben und hatte kein Interesse an einem Rechtsstreit, jetzt haben die beiden Seiten eine gute Lösung gefunden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 sehen:

Clair Obscur: Expedition 33 – JRPG mit französischem Flair hat Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Entwickler von düsterem Action-Spiel entschieden sich für einen gigantischen Hahn als Spielfigur, weil jeder diesen Hahn spielen wollte Horizon bekommt ein neues Koop-Spiel für PS5 und Steam, sorgt direkt für Vergleiche zu Monster Hunter und Elden Ring Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Disney entfernt überraschend 14 Spiele von Steam, Fans nennen drei mögliche Gründe Kommendes Action-RPG für die PS5 erinnert an Herr der Elemente: „Sie haben also Zuko zum Avatar gemacht, geil“ Schattenherz aus Baldur’s Gate 3 hat eine neue Rolle, schnetzelt sich in einem neuen Action-RPG auf PS5 durchs zerstörte London Ich habe bereits am Release-Tag ganze 8 Stunden in Jurassic World Evolution 3 verbracht, dabei mag ich die Filme nicht einmal Neuer Solo-Shooter belohnt euch, wenn ihr seltsamen Kram macht, hat auf PS5 jetzt eine Demo

Happy End für alle

Wie ging die Geschichte aus? Die Entwickler und Autor Olivier haben sich ausgesprochen. Der Autor selbst konnte nichts für den ähnlichen Namen und hat ihn, ganz wie die Entwickler auch, einfach selbst entdeckt.

So erklären die Entwickler nun auf X.com, dass man mit allen Seiten und auch dem eigenen Rechtsbeistand gesprochen hat und entschieden hat, die Ansprüche vom eigenen Anwalt zurückzuziehen.

Dabei erklären sie: „Wir wollten schon immer Künstler unterstützen und Kreativität fördern, und dies ist einer der wichtigsten Werte, die wir bei Sandfall hochhalten wollen.“ Weiter wünschen sie dem Autor und seinem Comic viel Erfolg für die Zukunft.

Wie kam es überhaupt dazu? Auch darüber haben die Entwickler im Post auf X.com gesprochen. Sie erklären, dass der Rechtsbeistand die Aufgabe hat gegen Produktfälschungen vorzugehen. Dies trifft zwar auf „L’Académie Clair-Obscur“ nicht zu, ist aber im Allgemeinen eine wichtige Aufgabe.

So soll die Kanzler verhindern, dass andere mit dem Markennamen des Franchise Profit schlagen. Dass der Comic-Autor ins Fadenkreuz geriet, lag entsprechend wohl alleine am Namen, denn inhaltlich hat der Comic nichts mit Clair Obscur gemein.

Mehr zum Thema
Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher
von Karsten Scholz
Entwickler von WoW wollte mit „Mini-MMO“ für PvP-Muffel erfolgreich sein, scheitert auf Steam, kündigt Ende und Rückerstattungen an
von Cedric Holmeier
Ein neues Spiel auf Steam fesselt mich mit genau dem, was ich im Pferde-Genre nicht erwartet habe: Grind, schlimmer als in Diablo
von Alexander Mehrwald

Der Comic darf seinen Namen behalten, und die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 wünschen noch alles Gute. Für beide Seiten wohl ein Happy End, denn einen unschuldigen Autor abzumahnen, empfand die eigene Community nicht als besonders gut. Mehr Details zum Fall erfahrt ihr hier: Autor wird abgemahnt, weil sein Comic Clair Obscur heißt, jetzt melden sich die Entwickler zu Wort

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Screenshot zu Clair Obscur: Expedition 33

Autor wird abgemahnt, weil sein Comic Clair Obscur heißt, jetzt melden sich die Entwickler zu Wort

Clair Obscur Expedition 33 Launch-Trailer Screenshot

Regierung verleiht besonderen Orden an die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33, erkennt an: Das Spiel bereichert die Kultur des Landes

Clair Obscur Witchfire Chef

Clair Obscur hat die Weltanschauung eines erfahrenen Entwicklers zerstört: „Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll“

Clair Obscur Stendhal Skill vor Release

Ein übermächtiger Skill aus Clair Obscur ist nur so stark, weil die Entwickler keine Zeit hatten, ihn zu testen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx