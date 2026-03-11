Ein Autor wählte für sein Comic-Buch den gleichen Namen wie die Entwickler von Expedition 33. Nach einer Abmahnung war er schon bereit, sein Werk umzubenennen, doch jetzt nimmt alles eine positive Wendung.

Warum wurde der Autor abgemahnt? Olivier Gay ist der Autor des Comic-Buches „L’Académie Clair-Obscur“ bei dem es um eine Zauberschule und seine Schüler geht. Doch Clair Obscur ist auch der Markenname von Sandfall Interactive, die mit ihrem Hit Clair Obscur: Expedition 33 2025 großen Erfolg feierten.

Zuletzt bekam der Autor aus genau diesem Grund ein Anwaltsschreiben von den Entwicklern. Darin hieß es, er solle den Verkauf seines Comics unter dem Namen Clair Obscur stoppen, denn er würde stark von dem Markennamen der Entwickler profitieren.

Der Autor, der den Namen bereits gewählt hatte, wollte lange bevor die Entwickler Clair Obscur präsentierten, wollte schon aufgeben und hatte kein Interesse an einem Rechtsstreit, jetzt haben die beiden Seiten eine gute Lösung gefunden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 sehen:

Happy End für alle

Wie ging die Geschichte aus? Die Entwickler und Autor Olivier haben sich ausgesprochen. Der Autor selbst konnte nichts für den ähnlichen Namen und hat ihn, ganz wie die Entwickler auch, einfach selbst entdeckt.

So erklären die Entwickler nun auf X.com, dass man mit allen Seiten und auch dem eigenen Rechtsbeistand gesprochen hat und entschieden hat, die Ansprüche vom eigenen Anwalt zurückzuziehen.

Dabei erklären sie: „Wir wollten schon immer Künstler unterstützen und Kreativität fördern, und dies ist einer der wichtigsten Werte, die wir bei Sandfall hochhalten wollen.“ Weiter wünschen sie dem Autor und seinem Comic viel Erfolg für die Zukunft.

Wie kam es überhaupt dazu? Auch darüber haben die Entwickler im Post auf X.com gesprochen. Sie erklären, dass der Rechtsbeistand die Aufgabe hat gegen Produktfälschungen vorzugehen. Dies trifft zwar auf „L’Académie Clair-Obscur“ nicht zu, ist aber im Allgemeinen eine wichtige Aufgabe.

So soll die Kanzler verhindern, dass andere mit dem Markennamen des Franchise Profit schlagen. Dass der Comic-Autor ins Fadenkreuz geriet, lag entsprechend wohl alleine am Namen, denn inhaltlich hat der Comic nichts mit Clair Obscur gemein.

Der Comic darf seinen Namen behalten, und die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 wünschen noch alles Gute. Für beide Seiten wohl ein Happy End, denn einen unschuldigen Autor abzumahnen, empfand die eigene Community nicht als besonders gut.