Autor wird abgemahnt, weil sein Comic Clair Obscur heißt, die Entwickler versprechen, eine faire Lösung zu finden

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Autor wird abgemahnt, weil sein Comic Clair Obscur heißt, die Entwickler versprechen, eine faire Lösung zu finden

Clair Obscur: Expedition 33 war ein massiver Erfolg für seine Entwickler von Sandfall Interactive. Doch derzeit gibt es Streit um den Namen „Clair Obscur“. Der Autor eines Comics soll ihn gar nicht verwenden dürfen, aber die Lage ist unklar.

Was ist das für ein Streit? In einer Reihe von Posts auf X.com hat sich Olivier Gay zu einem Anwaltsschreiben von Sandfall Interactive geäußert. Darin soll ihn das Unternehmen auffordern, seinen Graphic Novel „L`Académie Clair-Obscur“ aus dem Handel zu nehmen.

Laut dem Brief soll der Comic vom „unbestreitbaren Erfolg des Spiels profitieren“. Doch wer recht hat, lässt sich nicht so einfach erklären, wie auch die Entwickler feststellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 sehen:

Clair Obscur: Expedition 33 – JRPG mit französischem Flair hat Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Entwickler von düsterem Action-Spiel entschieden sich für einen gigantischen Hahn als Spielfigur, weil jeder diesen Hahn spielen wollte Horizon bekommt ein neues Koop-Spiel für PS5 und Steam, sorgt direkt für Vergleiche zu Monster Hunter und Elden Ring Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Disney entfernt überraschend 14 Spiele von Steam, Fans nennen drei mögliche Gründe Kommendes Action-RPG für die PS5 erinnert an Herr der Elemente: „Sie haben also Zuko zum Avatar gemacht, geil“ Schattenherz aus Baldur’s Gate 3 hat eine neue Rolle, schnetzelt sich in einem neuen Action-RPG auf PS5 durchs zerstörte London Ich habe bereits am Release-Tag ganze 8 Stunden in Jurassic World Evolution 3 verbracht, dabei mag ich die Filme nicht einmal Neuer Solo-Shooter belohnt euch, wenn ihr seltsamen Kram macht, hat auf PS5 jetzt eine Demo

Jeder hat etwas recht

Wer war zuerst da? Laut Olivier Gay hat er seine Graphic Novel 2019 dem Verlag Drakoo zuerst gepitcht. Daraus entstand im März 2024 die Graphic Novel „L`Académie Clair-Obscur“. Zu diesem Datum war Clair Obscur: Expedition 33 noch gar nicht vorgestellt, dies geschah erst im Juni 2024.

Auch wenn Olivier Gay zuerst da war, haben sich die Entwickler von Sandfall Interactive die Markenrechte an Clair Obscur: Expedition 33 gesichert. Für Olivier Gay ist klar: Er möchte sich nicht rechtlich streiten. So schreibt er: „Ich habe weder die Energie noch das Geld, um einen Rechtsstreit zu führen, insbesondere gegen französische Studios, die ich sehr schätze.“

So sei er bereit, seinen Comic umzunennen und unter einem anderen Namen fortzuführen.

Wie reagieren die Entwickler auf die Situation? Die Entwickler von Sandfall Interactive haben am Montag einen eigenen Post auf X.com veröffentlicht. Darin nehmen sie die Diskussion zur Kenntnis und erklären, dass sie mit Olivier in Kontakt sind, um eine faire Lösung für beide Seiten anzustreben.

Klar ist, dass das Buch von Olivier Gay keine Ähnlichkeiten mit Expedition 33 aufweist. Das Buch beschreibt die Erlebnisse einer Gruppe von Schülern in einer magischen Schule – es ähnelt also mehr Harry Potter als dem Namensvetter.

Der Name Clair Obscur ist zudem die französische Übersetzung des italienischen Wortes „chiaroscuro“. Es beschreibt die Nebeneinanderstellung von Licht und Dunkelheit aus der italienischen Kunstgeschichte der Renaissance.

Es handelt sich also nicht um eine Namensschöpfung der Entwickler oder des Autors, sondern um einen bestehenden Begriff, den die Entwickler allerdings als Franchise-Titel für ihre zukünftigen Spiele weiter verwenden wollen, wie Polygon.com erklärt.

Mehr zum Thema
Expedition 33: Alle Pictos als Liste und ihre Locations
von Jasmin Beverungen
Expedition 33: Attribute für jeden Charakter im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten
von Jasmin Beverungen
Expedition 33: Story erklärt – Alle Infos zur Handlung des Rollenspiels
von Jasmin Beverungen

Ob der Comic sich umnennen muss oder ob die Entwickler und der Autor zu einer anderen Lösung kommen, bleibt noch offen. Klar ist, dass die Entwickler noch weiter Spiele mit dem Titel veröffentlichen wollen und die meisten bei Clair Obscur wohl an Expedition 33 denken. Clair Obscur Expedition 33: Alle Builds, Tipps und Guides in der Übersicht

Quelle(n): X.com, polygon.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Clair Obscur Expedition 33 Launch-Trailer Screenshot

Regierung verleiht besonderen Orden an die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33, erkennt an: Das Spiel bereichert die Kultur des Landes

Clair Obscur Witchfire Chef

Clair Obscur hat die Weltanschauung eines erfahrenen Entwicklers zerstört: „Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll“

Clair Obscur Stendhal Skill vor Release

Ein übermächtiger Skill aus Clair Obscur ist nur so stark, weil die Entwickler keine Zeit hatten, ihn zu testen

Clair Obscur Simon besiegt

Der härteste Boss aus Clair Obscur ist so schwierig, dass nicht einmal der CEO des Studios ihn ohne Tricks besiegen kann

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx