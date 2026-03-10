Autor wird abgemahnt, weil sein Comic Clair Obscur heißt, die Entwickler versprechen, eine faire Lösung zu finden

Clair Obscur: Expedition 33 war ein massiver Erfolg für seine Entwickler von Sandfall Interactive. Doch derzeit gibt es Streit um den Namen „Clair Obscur“. Der Autor eines Comics soll ihn gar nicht verwenden dürfen, aber die Lage ist unklar.

Was ist das für ein Streit? In einer Reihe von Posts auf X.com hat sich Olivier Gay zu einem Anwaltsschreiben von Sandfall Interactive geäußert. Darin soll ihn das Unternehmen auffordern, seinen Graphic Novel „L`Académie Clair-Obscur“ aus dem Handel zu nehmen.

Laut dem Brief soll der Comic vom „unbestreitbaren Erfolg des Spiels profitieren“. Doch wer recht hat, lässt sich nicht so einfach erklären, wie auch die Entwickler feststellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 sehen:

Jeder hat etwas recht

Wer war zuerst da? Laut Olivier Gay hat er seine Graphic Novel 2019 dem Verlag Drakoo zuerst gepitcht. Daraus entstand im März 2024 die Graphic Novel „L`Académie Clair-Obscur“. Zu diesem Datum war Clair Obscur: Expedition 33 noch gar nicht vorgestellt, dies geschah erst im Juni 2024.

Auch wenn Olivier Gay zuerst da war, haben sich die Entwickler von Sandfall Interactive die Markenrechte an Clair Obscur: Expedition 33 gesichert. Für Olivier Gay ist klar: Er möchte sich nicht rechtlich streiten. So schreibt er: „Ich habe weder die Energie noch das Geld, um einen Rechtsstreit zu führen, insbesondere gegen französische Studios, die ich sehr schätze.“

So sei er bereit, seinen Comic umzunennen und unter einem anderen Namen fortzuführen.

Wie reagieren die Entwickler auf die Situation? Die Entwickler von Sandfall Interactive haben am Montag einen eigenen Post auf X.com veröffentlicht. Darin nehmen sie die Diskussion zur Kenntnis und erklären, dass sie mit Olivier in Kontakt sind, um eine faire Lösung für beide Seiten anzustreben.

Klar ist, dass das Buch von Olivier Gay keine Ähnlichkeiten mit Expedition 33 aufweist. Das Buch beschreibt die Erlebnisse einer Gruppe von Schülern in einer magischen Schule – es ähnelt also mehr Harry Potter als dem Namensvetter.

Der Name Clair Obscur ist zudem die französische Übersetzung des italienischen Wortes „chiaroscuro“. Es beschreibt die Nebeneinanderstellung von Licht und Dunkelheit aus der italienischen Kunstgeschichte der Renaissance.

Es handelt sich also nicht um eine Namensschöpfung der Entwickler oder des Autors, sondern um einen bestehenden Begriff, den die Entwickler allerdings als Franchise-Titel für ihre zukünftigen Spiele weiter verwenden wollen, wie Polygon.com erklärt.

Ob der Comic sich umnennen muss oder ob die Entwickler und der Autor zu einer anderen Lösung kommen, bleibt noch offen. Klar ist, dass die Entwickler noch weiter Spiele mit dem Titel veröffentlichen wollen und die meisten bei Clair Obscur wohl an Expedition 33 denken. Clair Obscur Expedition 33: Alle Builds, Tipps und Guides in der Übersicht