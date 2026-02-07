Regierung verleiht besonderen Orden an die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33, erkennt an: Das Spiel bereichert die Kultur des Landes

Clair Obscur: Expedition 33 ist Kunst, sagt das französische Kultur-Ministerium und verleiht den Entwicklern einen besonderen Orden.

Was ist das für ein Orden? Sandfall Interactive, das Entwicklerstudio hinter Clair Obscur: Expedition 33, wurde für das Spiel von der französischen Regierung mit einem besonderen Orden geehrt.

Wie die Entwickler in einem Post auf LinkedIn mitteilten, haben sie vom französischen Kultur-Ministerium den sogenannten „Ordre des Arts et des Lettres“ erhalten, zu deutsch etwa: „Orden der Künste und Literatur.“

Warum ist das besonders? Um den Orden erhalten zu können, müssen die infragekommenden Personen ein paar Voraussetzungen erfüllen, wie etwa mindestens 30 Jahre alt sein und das französische Zivilrecht achten.

Mit der Ehrung erkennt das französische Kultur-Ministerium Clair Obscur: Expedition 33 als Kunst an, da der Orden Personen verliehen wird, die sich durch ihre Werke im künstlerischen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zum Einfluss der Künste und Literatur in Frankreich und weltweit hervorgetan haben.

Die Ehrung sagt also aus, dass das Spiel die Kultur Frankreichs bereichert hat.

Wurde der Orden schon mal an Spiele-Entwickler verliehen? Ja, aber noch nicht oft. Im Jahr 2006 erhielten Michel Ancel (Rayman, Beyond Good & Evil), Shigeru Miyamoto (Nintendo) und Frédérick Raynal (Alone in the Dark) den Orden. David Cage, der Gründer von Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human), hat den Orden 2014 erhalten.

Die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 sollten sich langsam an das Entgegennehmen von Auszeichnungen, Preisen und Ehrungen gewöhnt haben. Einen Preis mussten sie aber wieder abgeben: Expedition 33 gewinnt die Game Awards, verliert dafür einen bereits gewonnenen Preis, weil sie KI nutzen

Quelle(n): PCGamer, GamesRadar, VideoGamer
