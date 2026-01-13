Ist Clair Obscur: Expedition 33 ein Indie-Game? Einer der Entwickler hat eine klare Meinung dazu

Als das neue Rollenspiel von Sandfall Interactive bei den Game Awards 2025 nicht nur zum Spiel des Jahres gemacht wurde, sondern auch als bestes Indie-Game ausgezeichnet wurde, diskutierten viele: Ist Clair Obscur: Expedition 33 tatsächlich noch Indie? Einer der Entwickler äußert sich dazu jetzt.

Was sagt der Entwickler? Nicholas Maxson-Francombe ist Art Director bei Sandfall Interactive und hat mit seiner Arbeit den visuellen Stil von Clair Obscur: Expedition 33 mitgeprägt. Auch ihm ist es also zu verdanken, dass das Rollenspiel bei den Game Awards eine rekordwürdige Anzahl an Preisen absahnen konnte.

Darunter: Spiel des Jahres, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score & Music, Best RPG, Best Performance (Jennifer English), Best Independent Game und Best Debut Indie Game.

In einem Interview in der neuen Ausgabe der Edge äußert er sich darüber, ob das Rollenspiel trotz der Unterstützung eines Publishers noch als Indie-Projekt durchgehen kann, oder ob nicht andere Spiele, die klarer als Indie zu erkennen sind, die Indie-Kategorien hätten gewinnen sollen.

Wir fühlen uns wie ein unabhängiges Unternehmen, aber wir bekommen viel Unterstützung von [Publisher] Kepler, viel mehr als andere Indie-Spiele. Es fühlt sich definitiv so an, als hätten diese Spiele es mehr verdient, vor allem, da wir in so vielen Kategorien nominiert sind. Aber im Herzen sind wir Indie. Wir haben das Spiel mit einem Indie-Spirit entwickelt, mit einem kleinen Team, mit großer kreativer Freiheit und ohne Muttergesellschaft oder sogar einen Publisher, der uns Anweisungen gibt. Wir haben uns zudem ganz bewusst für einen Publisher entschieden, der eine echte Indie-Mentalität hat und die Kreativität an erste Stelle setzt. Nicholas Maxson-Francombe im Interview mit der Edge (via gamesradar.com)

Indie oder nicht Indie – die alte Diskussion?

Gibt es eine Definition für Indie? Keine, die überall gleichermaßen gültig und anerkannt ist. In der Bezeichnung Indie (also Independent) steckt zuerst einmal nur die Unabhängigkeit mit drin. Doch worauf bezieht sich diese? Auf den kreativen Prozess der Entwicklung? Auf die Finanzierung? Auf Unterstützung bei PR und Marketing? Ist man nur Indie, wenn man wirklich alles alleine macht?

Das könnte aber auch auf sehr große Unternehmen zutreffen, die eigene Publishing-, PR- und Entwicklungs-Bereiche besitzen. Manch einer bezieht den Indie-Begriff daher vor allem auf die Größe eines Entwicklers. Eine Bude mit 4 Nasen? Indie! Ein 100 Köpfe starkes Team? Kein Indie! Easy! Doch bei welcher Zahl zieht man die Grenze? Sind 10 gerade richtig oder schon zu viel?

Kurzum: Die Definition von Indie ist auch nach all den Jahren noch so schwammig, dass sich darüber wunderbar diskutieren lässt. Doch egal, ob Clair Obscur von einem Indie-Studio kommt oder nicht: Es ist ein fantastisches Spiel. So wie einige andere RPGs aus dem vergangenen Jahr auch: 2025 muss als eines der besten Jahre für Rollenspiele in die Geschichte eingehen