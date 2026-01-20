Ein übermächtiger Skill aus Clair Obscur ist nur so stark, weil die Entwickler keine Zeit hatten, ihn zu testen

In Clair Obscur: Expedition 33 lassen sich verschiedene Builds bauen, die teils ziemlich stark sind und Bosse in Sekunden besiegen. Ein mächtiger Skill von Maelle war anfangs eher schwach – bis die Zeit vor dem Release knapp wurde.

Welcher Skill ist gemeint? Maelle hat, so wie alle spielbaren Charaktere in Clair Obscur, Zugriff auf eine Reihe von Fähigkeiten, die die schwierige Expedition deutlich erleichtern. Darunter auch der berüchtigte Skill Stendhal.

Die Fähigkeit ist ziemlich stark und deshalb auch essenzieller Bestandteil vieler Builds. Man erhält sie zu Beginn von Akt 3 und sie ist angesichts der zunehmenden Schwierigkeit der Bosse eine willkommene Hilfe.

Seit dem Release des Spiels im April 2025 haben die Entwickler an dem Skill geschraubt, denn besonders anfangs war er derart übermächtig, dass er Clair Obscur in Akt 3 dann doch etwas zu einfach machte.

Schon im Mai 2025 gab es einen Nerf, der Stendhal etwas abgeschwächt hat, wie die Entwickler damals auf x.com bekanntgaben. Nun haben sie verraten, wie es der übermächtige Skill überhaupt ins Spiel geschafft hat.

Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere
Eine Änderung in letzter Sekunde

Was erzählen die Entwickler? Guillaume Broche, der Creative Director von Clair Obscur, hat im Gespräch mit dem Edge-Magazin über Stendhal gesprochen (via gamesradar.com). Es mag überraschen, doch ursprünglich war die Fähigkeit alles andere als stark, im Gegenteil:

[Maelles Stendhal-Fähigkeit] war während aller Spieltests sehr schlecht und wir haben uns in letzter Sekunde [vor der Veröffentlichung] entschlossen, sie zu ändern, sodass wir sie nicht richtig getestet haben.

Guillaume Broche

In diesem Fall war die Änderung derart groß, dass der Skill von einer ziemlich schwachen Fähigkeit plötzlich zu einer übermächtigen wurde. Wäre vor Release mehr Zeit da gewesen, um den Skill in seiner veränderten Form ausführlich zu testen, hätte er es wohl nicht derart stark in das finale Spiel geschafft.

Ist Stendhal deshalb jetzt schwach? Der Skill wurde zwar einige Zeit nach Release von den Entwicklern angepasst, doch schlecht ist er deshalb keineswegs. Für einen starken Maelle-Build ist er weiterhin eine sehr gute Wahl.

Spannend wäre es, die ursprüngliche Version im Spiel zu testen, also jene, die während der Entwicklung als „sehr schlecht“ galt. Clair Obscur hat erst im Dezember 2025 ein großes Gratis-Update erhalten. Ein Bossgegner, der mit dem übermächtigen Stendhal-Angriff wohl einfacher zu besiegen wäre, hat sogar dem Chef des Spiels Probleme bereitet: Der härteste Boss aus Clair Obscur ist so schwierig, dass nicht einmal der CEO des Studios ihn ohne Tricks besiegen kann

Quelle(n): gamesradar.com
