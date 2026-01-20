Marathon will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI

Marathon will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI

Mit der Bekanntgabe des Release-Termins für den Shooter „Marathon“ hat Bungie auch eine Besetzungsliste für die Synchronisation veröffentlicht. Und die kommt mit einigen sehr bekannten Stimmen daher.

Wie hebt sich Marathon ab? Wo andere Genre-Vertreter, wie beispielsweise ARC Raiders, einen Fokus auf KI-basierte Text-zu-Sprache legen (siehe PCGamesN), setzt Marathon auf eigens eingesprochene Texte namhafter Synchronsprecher. Das wird vor allem durch die Besetzungsliste deutlich, die Bungie im Zuge der Release-Ankündigung veröffentlichte.

Wirft man einen Blick auf die Liste, fallen vor allem Größen wie Jennifer English, Ben Starr, Neil Newbon, Samantha Béart und Tracy Wiles auf, deren Stimmen ihr vor besonders in den beliebten Rollenspielen Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur: Expedition 33 lauschen könnt. Und auch neben Stimmen aus diesen Titeln wurden beliebte und bekannte Stimmen aus anderen Blockbustern engagiert, um die Welt von Marathon mit Leben zu füllen.

Umfangreiche Synchronisation statt KI-basiertes Text-to-Speech

Wer ist noch dabei? Neben den oben genannten Synchronsprechern finden jedoch noch etliche weitere bekannte Stimmen ihren Platz in der Besetzung von Marathon. Deshalb haben wir hier einmal für euch die vollständige Liste aller Sprecher:

  • Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33, Elden Ring, Baldur’s Gate 3)
  • Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Final Fantasy 14)
  • Neil Newbon (Baldur’s Gate 3, Resident Evil 3 Remake)
  • Tracy Wiles (Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33)
  • Roger Clark (Red Dead Redemption 2)
  • Samantha Béart (Baldur’s Gate 3, Demon’s Souls)
  • Elias Toufexis (Deux: Ex: Human Revolution)
  • Nika Futterman (Destiny, Doom Eternal, Starcraft)
  • Erica Lindbeck (Fortnite, God of War Ragnarok)
  • Reina Guthrie (Squid Game)
  • Elliot Knight (Call of Duty Serie)
  • JB Tadena (Call of Duty: Vanguard)
  • Morla Gorrondona (Destiny 2: The Final Shape)
  • Donnla Hughes
  • Darin De Paul (Overwatch 2, Doom Eternal)
  • Lee Shorten (Ghost of Yotei, Rise of the Ronin)
  • Dave Fennoy (The Walking Dead, The Wolf Among Us)
  • Fred Tatasciore (Marvel Rivals, Destiny 2)
  • Krizia Bajos (The Outer Worlds 2, Mafia: The Old Country)
  • Beau Bridgland (Exoprimal)
  • Ry Chase (Destiny: Rising, Marvel’s Spider-Man 2)
  • Keston John (Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2)
  • Sohm Kapila (Dune: Awakening, Hogwarts Legacy)
  • Rich Keeble (Clair Obscur: Expedition 33, Total War: Warhammer III)
  • Piotr Michael (Star Trek: Resurgence, Black Ops Cold War, Doom Eternal)
  • Brent Mukai (Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Yotei)
  • Ariana Nicole George (Genshin Impact, Dynasty Warriors: Origins)
  • Emily O’Brien (League of Legends, Final Fantasy 14: A Realm Reborn, Starfield)
  • Jason Spisak (Doom Eternal, Fortnite, Anthem)
  • Craig Lee Thomas (Octopath Traveler 0, DC: Dark Legion)
  • Oliver Vaquer (Dune: Awakening, Death Stranding)
  • Erin Yvette (Oxenfree, The Wolf Among Us, Firewatch)
  • Scott Whyte (Marvel Rivals, Halo Infinite, Avowed)
Mit dem Release-Termin, der am 05. März 2026 stattfinden soll, wurden auch ein neuer Trailer und die Editionen bekanntgegeben. Die kommen bei Spielern gut an – dennoch sind viele noch immer vorsichtig skeptisch, was den neuen Extraction-Shooter angeht: Spieler glauben, der neue Trailer von Marathon ist ein Lichtblick: „Bungie muss sich echt sicher fühlen“

Quelle(n): Gamesradar+, IGN
Greenbeast
#1253291

Kein Matthew Mercer. Gut, gut. Der ist so bekannt, ich höre ihn fast in allen Spielen. Ich rolle schon mit den Augen, wenn ich ihn mal wieder höre. Keine Frage, er kann was. Aber mir wirds etwas zu viel^^

0
