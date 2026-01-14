Der härteste Boss aus Clair Obscur ist so schwierig, dass nicht einmal der CEO des Studios ihn ohne Tricks besiegen kann

Der härteste Boss aus Clair Obscur ist so schwierig, dass nicht einmal der CEO des Studios ihn ohne Tricks besiegen kann

Clair Obscur: Expedition 33 hält eine ganze Reihe an knackigen Bosskämpfen bereit. Der wohl schwierigste ist nur von wenigen Spielern zu schaffen, und einer dieser Spieler hat nun sogar die Entwickler selbst beeindruckt.

Was ist das für ein Boss? Clair Obscur bietet eine Vielzahl an Bossen, von denen einige Teil der emotionalen Handlung, andere wiederum optional sind. Zu letzterer Kategorie zählt Simon, ein optionaler Boss, der jedoch eine interessante Verbindung zu anderen Figuren und der Lore im Spiel hat – wie genau sie aussieht, wollen wir aus Spoiler-Gründen nicht verraten.

Fest steht, dass Simon wohl die härteste Herausforderung im Spiel darstellt und nur von wenigen Spielern besiegt wurde. Das wissen auch die Entwickler bei Sandfall Interactive und beobachten genau, was ihre Community im Spiel für Erfolge feiert. Simon ist dabei ein besonders spannender Boss, da aufgrund seiner hohen Schwierigkeit kreative Taktiken gefragt sind.

Ein Spieler hat nun sogar den CEO des Studios zum Staunen gebracht.

Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere
Selbst der Chef ist gescheitert

Was sagt der CEO? Im Gespräch mit Gamesradar+ sprach Guillaume Broche, der CEO und gleichzeitig auch Game Director von Clair Obscur, über Simon. Er und sein Team hätten demnach bei den Spielern noch keine Taktik gesehen, die nicht von den Entwicklern beabsichtigt war.

Selbst Tricks und „Cheeses“, die so manch einer genutzt hat, wären dem Team bekannt. Doch ein Spieler, der leider anonym geblieben ist, habe Guillaume Broche wohl ziemlich beeindruckt:

Was mich am meisten überrascht hat, war, dass es jemand geschafft hat, Simon ohne zu cheesen zu besiegen, indem er jeden einzelnen Treffer eingesteckt hat und trotzdem gewonnen hat. Das hat mich beeindruckt, denn ich habe es vor der Veröffentlichung versucht und habe es nicht geschafft.

Die Schläge, die der Boss austeilt, sind ziemlich vernichtend und so kann ein Versuch bei Unachtsamkeit sehr schnell enden. Der anonyme Spieler hat es dennoch geschafft, standhaft zu bleiben. Dass nicht einmal die Entwickler selbst Simon auf diese Weise geknackt haben, spricht umso mehr für die Leistung des Unbekannten. Zu schade, dass es von dieser Leistung keine bekannte Aufzeichnung gibt.

Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 äußert sich zum größten Streitpunkt rund um das Spiel des Jahres 2025: „Im Herzen sind wir Indie"
von Karsten Scholz
Entwickler von Clair Obscur bereuen nur eine Entscheidung, weil sie glauben, eine bestimmte Art Spieler enttäuscht zu haben
von Ody
Clair Obscur war so erfolgreich, dass jetzt die ersten „Ex33-Likes" auf uns zukommen
von Lydia

Ob der Spieler Simon vor oder nach dem im Dezember veröffentlichten Gratis-Update besiegt hat, ist nicht bekannt. Mit diesen neuen Inhalten wurde er noch einmal unbarmherziger, was aber nicht nur für ihn gilt: Expedition 33 schenkt Spielern neue Bosse, treibt die Schwierigkeit auf die Spitze, lässt alle verzweifeln

Quelle(n): Gamesradar, thegamer.com
Clair Obscure Expedition 33 Titel title

Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 äußert sich zum größten Streitpunkt rund um das Spiel des Jahres 2025: „Im Herzen sind wir Indie“

Screenshot aus einem Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33

Entwickler von Clair Obscur bereuen nur eine Entscheidung, weil sie glauben, eine bestimmte Art Spieler enttäuscht zu haben

Auf Steam bekommt Expedition 33 „nur“ einen Award, das Spiel des Jahres der Community kostet aktuell keine 16 Euro

Clair Obscur war so erfolgreich, dass jetzt die ersten „Ex33-Likes“ auf uns zukommen

