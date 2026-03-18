Ein Schauspieler brachte in Clair Obscur alle zum Weinen, kehrt noch 2026 in einer größeren Rolle zurück

Charlie Cox ist mit seiner Stimme ein wichtiger Teil von Clair Obscur: Expedition 33. Nach der sehr positiven Reaktion auf den Titel zeigt sich der Schauspieler überrascht und kündigt an, bald in einem neuen Spiel aufzutauchen.

Wen hat Charlie Cox in Clair Obscur gespielt? Im 2025 erschienenen Rollenspiel von Sandfall Interactive ist der Schauspieler in der Rolle Gustave zu hören. Wohlgemerkt nur zu hören, denn die Motion-Capture-Performance des Charakters übernahm Maxence Cazorla.

Clair Obscur war Neuland für Charlie Cox. Bislang hatte er noch nie eine Rolle in einem Spiel gesprochen und war vor allem für Serien und Filme vor der Kamera tätig. Unter anderem spielte er Daredevil in der gleichnamigen Serie von Marvel.

Wer Clair Obscur gespielt hat, weiß, dass die Rolle von Gustave vergleichsweise klein ist. Auf jeden Fall ist sie sehr emotional, ohne an dieser Stelle groß zu spoilern. Nur so viel: Nicht zuletzt die stimmliche Performance von Charlie Cox hat bei dem ein oder anderen sicher für Tränen gesorgt.

In einem Interview hat der Schauspieler nun über die Reaktionen auf Clair Obscur gesprochen – und wie es für ihn in der Videospielwelt weitergeht.

Ein neuer Pfad

Wie war die Erfahrung? Im Gespräch mit Agents of Fandom auf YouTube spricht Cox über das Spiel und wie sehr er es geliebt habe, ein Teil davon zu sein:

Ich war vom Erfolg [von Clair Obscur] völlig weggeblasen, was für Auswirkungen das Spiel hatte. Es hat mir anscheinend eine Art neuen Weg für meine berufliche Arbeit eröffnet. Charlie Cox

Cox erzählt weiter, dass er noch 2026 in einem neuen Videospiel auftreten werde. Die Branche war ihm bislang unbekannt, doch es klingt ganz so, als wäre er angetan von ihr und offen für weitere Projekte.

Zum nächsten Spiel hat der Schauspieler leider noch keine Details verraten. Wir wissen weder, um welchen Titel es sich handelt, noch von welchem Entwickler er stammt. Cox lässt sich nur entlocken, dass seine Rolle deutlich größer ausfallen werde als noch in Clair Obscur: Expedition 33. Mehr Arbeit wäre dafür nötig, mehr jedenfalls als die vier Stunden, die er als Gustave im Studio stand.

Ein Grund für die Begeisterung des Schauspielers für das Medium dürfte auch die Reaktion der Fans sein. Im Interview betont Cox, wie überrascht er von der Leidenschaft der Spieler gewesen sei. Eine solche Hingabe kenne er laut eigener Aussage nur von den Marvel-Fans.

Nicht zuletzt sei Cox auch der zweiten Hälfte von Gustav dankbar. Nämlich Maxence Cazorla, der dem Charakter seinen Körper lieh.

Ob Charlie Cox im nächsten Projekt auch diesen Part selbst übernehmen wird, ist noch offen. Da er jedoch davon spricht, dass nun deutlich mehr Arbeit auf ihn zukommt, ist es nicht auszuschließen. Seine Stimme wird uns in der englischen Sprachausgabe jedenfalls wieder mit auf eine abenteuerliche Reise nehmen. Zuletzt sorgte das Spiel für zwischenzeitliche Aufregung: Clair Obscur mahnt Comic-Autor ab, der gibt sofort auf, jetzt gibt es doch noch ein Happy End