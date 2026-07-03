Entwickler landen gigantischen Erfolg, weil sie auf niemanden hören, machen es beim nächsten Mal genauso

Ziemlich überraschend ist Clair Obscur: Expedition 33 2025 zum Spiel des Jahres in gleich mehreren Kategorien geworden. Die Entwickler räumten richtig ab. Das könnte auch nach hinten losgehen.

Um wen geht es? Die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 haben 2025 viele Preise gewonnen und das, obwohl sie bei Ubisoft, wo viele von ihnen zuvor gearbeitet haben, niemals so ein Spiel hätten machen können.

Denn Expedition 33 ist ganz ohne Einschränkungen in der Kreativität der Entwickler entstanden. Ein Spiel, das so entwickelt wurde wie früher, ganz ohne Markt-Trends, Publisher-Vorgaben und Fokus-Gruppen.

Was das Spiel erfolgreich gemacht hat, kann es aber auch zum großen Flop werden lassen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 sehen:

Video starten Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere Autoplay

Alles oder nichts

Wie denkt der Chef darüber? In einer langen Episode des Video Game Club auf dem YouTube-Kanal von Konbini hat Game Director Guillaume Broche über die Entwicklung von Expedition 33, aber auch dem nächsten Spiel von Sandfall Interactive gesprochen.

Dabei gibt er zu, dass die Stärke der Entwickler auch eine große Schwäche sein kann. So sagt er klar: „Vielleicht wird es den Leuten nicht gefallen. So ist das Leben.“ Weiter führt er aus: „Wir haben das erste Spiel nicht gemacht, um irgendjemandem zu gefallen […] und ich glaube, genau deshalb hat es funktioniert.“

Anstatt ein imaginäres Publikum zufriedenstellen zu wollen, verrät Broche, dass der Fokus bei der Entwicklung von „Clair Obscur“ darauf lag, die Entwickler selbst zufriedenzustellen. Sie haben ein Spiel entwickelt, das sie selbst begeistert hat. Dass auch viele Spieler Spaß an dem Spiel hatten, war einfach ein zusätzlicher Bonus.

Was sagt er zum nächsten Spiel? Hier will der Chef sich noch nicht in die Karten blicken lassen. Zwar wird die gleiche Entwicklungsphilosophie zum Einsatz kommen, die schon Expedition 33 erfolgreich gemacht hat, aber was die Spieler erwartet, bleibt noch ein Geheimnis.

Bislang ist nur bekannt, dass Clair Obscur das Franchise sein soll und Expedition 33 das Spiel dazu. Es kann also sein, dass man im nächsten Spiel der Entwickler auf eine ganz andere „Expedition“ geht oder eben auch in ein ganz anderes Spiel abtaucht.

Glaubt ihr, die Entwickler haben mit ihrer Idee der Spieleentwicklung recht? Oder ist es gefährlich, nur ein Spiel zu erschaffen, das einem selbst gefällt? Schreibt es uns in die Kommentare! Mehr zu Clair Obscur: Expedition 33 erfahrt ihr hier: Clair Obscur hat trotz geplanter Fortsetzung laut den Entwicklern ein „Schrödingers Ende“