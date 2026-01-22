Mehr als nur Pokémon: So gut sieht das Gameplay des neuen Action-Rollenspiels von Game Freak aus

News
3 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Mehr als nur Pokémon: So gut sieht das Gameplay des neuen Action-Rollenspiels von Game Freak aus

Das neue Action-RPG von dem Studio der Pokémon-Spiele soll noch diesen Sommer erscheinen. Nun zeigten sie beim diesjährigen Xbox Developer Direct, wie das Gameplay ihres neusten Projektes aussieht.

Was ist das für ein Spiel? Beast of Reincarnation ist ein neues Action-RPG, das bereits beim letzten Xbox Games Showcase in 2025 angekündigt wurde. Was damals für viele Gamer besonders interessant war: Beast of Reincarnation wird von Game Freak entwickelt, dem Studio, das vor allem für die Entwicklung der Pokémon-Spiele bekannt ist.

Im neuen Xbox Developer Direct sagt Game Freak jedoch bewusst, dass sie mehr leisten können als „nur“ Pokémon-Spiele. Ihr neuestes Projekt spielt, genau 2.000 Jahre in der Zukunft, in 4026. Protagonistin Emma und ihr Wolf Koo kämpfen in einem postapokalyptischen Japan gegen Monster und mechanische Gegner, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Dabei wird sie von wachsenden, seltsamen Kräften unterstützt, um auf ihrer Reise durch die heruntergekommene und stets wandelnde Welt zu überleben.

Emma und Koo sind ein eingespieltes Team, das außerhalb der sicheren Kolonien lebt, wo sich der Rest der Menschheit geschützt vor den äußerlichen Gefahren angesiedelt hat. Die beiden wagen sich in die dystopische Ödnis, wo sie korrupte Kreaturen und auch Menschen bekämpfen – oder zumindest das, was von ihrer Menschlichkeit übrig ist.

Ein Jahr nach der ersten Ankündigung zeigen die Entwickler nun, wie das Spiel neben seines Looks auch mit seinem Gameplay überzeugen soll.

Den Trailer zu Beast of Reincarnation seht ihr hier:

Der Trailer zu Game Freaks Beast of Reincarnation zeigt ein postapokalyptisches Japan im Jahr 4026
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen Styx: Blades of Greed – Das Stealth-Game mit dem fiesen Goblin bekommt jetzt eine Demo auf Steam Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt will der Entwickler die Kritiker verstummen lassen Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren

Eine wunderschöne Welt, die von Korruption geprägt ist

Was offenbarte Game Freak im diesjährigen Xbox Games Showcase? Der Auftritt von Game Freak und Beast of Reincarnation widmete sich vor allem dem Thema Inspiration und Gameplay. Neben genaueren Konzeptzeichnungen, die die Wesen und die Welt genauer zeigen, sprachen die Entwickler vor allem über Mechaniken und Combat.

Concept Art zu einer Kreatur.
Emma lebt außerhalb der sicheren Kolonien.

Die Entwickler zeigen einen gemeinsamen Skilltree für Emma und Koo, Möglichkeiten für Nah- und Fernkampf, Stealth und eine Kraft, die Protagonistin Emma noch mehr mit ihrer Umgebung verbindet:

Sie besitzt rankenartiges Haar, das sie für bessere Mobilität, aber auch als Verbindung zur Natur und ihrer Umgebung nutzen kann. Es erinnert beinah ein wenig an Avatar, wie auch Zuschauer im Livechat feststellen.

Was sorgte bereits vor einem Jahr für Aufmerksamkeit rund um das Spiel? Game Freak und ihre Pokémon-Spiele werden von Fans seit längerem aufgrund ihres Looks kritisiert. Flache Texturen und detailarme Environments sind zwei der größten Kritikpunkte der neusten Games. 

Mit dem Ankündigungstrailer von Beast of Reincarnation, konnten Pokémon-Fans kaum glauben, dass Game Freak offensichtlich doch in der Lage sei, wirklich schicke Games zu kreieren. 

„Sie haben dieses Spiel gemacht, um allen zu beweisen, dass sie gut aussehende Spiele machen können“, hieß es damals in einem Redditthread, um die allgemeine positive Stimmung rund um den Look von Beast of Reincarnation zusammenzufassen. Mit solch einem Projekt von Game Freak, vor allem mit solchen Visuals, hat scheinbar kaum jemand gerechnet.

Mehr Aktuelles
Wenige Stunden nach Release muss sich ein Gacha-Game für einen üblen Fehler entschuldigen: Buchten ihren Spielern versehentlich Geld ab
von Johanna
Streamer will Turnier zu Marvel Rivals gewinnen, um Studiengebühren zu bezahlen – wird aus Team geworfen
von Johanna
Ein neuer Free2Play-Shooter schweigt hartnäckig seit seiner Ankündigung, 4 Tage vor Release erfahren wir erstmals Features
von Caroline Fuller

Beast of Reincarnation ähnelt aufgrund seiner Thematik und den bisherig gezeigten Visuals sehr einem beliebten Anime-Film von Studio Ghibli, nämlich Prinzessin Mononoke. Der Film gilt als einer der stärksten des Studios und nur wenige sind bisher besser angekommen, als der bildgewaltige Animationsfim: Alle Ghibli-Filme im Ranking nach IMDb

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Highguard Trophäen

Ein neuer Free2Play-Shooter schweigt hartnäckig seit seiner Ankündigung, 4 Tage vor Release erfahren wir erstmals Features

Warhammer 40k dark heresy 10k spieler in alpha titel

Ihr könnt das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam jetzt schon spielen, die ersten Spieler haben deutliche Meinungen

Titelbild zu Eldegarde

Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben

Deadlock soll 2026 großes Update auf Steam erhalten, ein erfahrener Nutzer mahnt: Verlasst euch nicht drauf

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx