Die Macher von Pokémon haben mich zuletzt richtig enttäuscht, aber ihr neustes Spiel fasziniert mich total

Beast of Reincarnation hat einen neuen Trailer bekommen und Game Freak zeigt darin weiterhin, dass in ihnen mehr steckt als nur Pokémon. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist nicht nur völlig fasziniert, das Spiel erinnert ihn an ein emotionales Action-RPG.

Schon seit der Ankündigung scheint die Gaming-Welt völlig überrascht von Beast of Reincarnation zu sein. Das kommende Action-RPG von Game Freak, dem Pokémon-Studio, sieht beeindruckend aus, vor allem wenn man es mit den Pokémon-Games vergleicht.

Bisher habe ich Beast of Reincarnation eher ignoriert und war skeptisch. Vor allem der DLC zu Pokémon Legenden Z-A hat mich so enttäuscht, wie lange kein Spiel mehr. Doch der neue Trailer zu Beast of Reincarnation gibt mir Hoffnung, dass in Game Freak mehr steckt.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten GameFreak zeigt im neuen Trailer zu Beast of Reincarnation, was ihr neues Spiel alles kann Autoplay

Mehr als nur Pokémon

Game Freak assoziiert man hauptsächlich mit der Pokémon-Reihe, aber gelegentlich wagten sie sich auch an andere Games, wie etwa:

Drill Dozer (2005) für den Game Boy Advance

Tembo the Badass Elephant (2015) für Steam, PS4 und Xbox One

Giga Wrecker (2017) für Steam (später auch für PS4, Xbox One und Switch)

Little Town Hero (2019) für Switch, Steam, PS4 und Xbox One

Die flogen bisher unter dem Radar oder kamen eher mäßig an. So kommt Little Town Hero auf Metacritic nur auf einen Kritikerscore von 64 und einen User-Score von 4,2. Beasts of Reincarnation legt da alleine mit den Produktionswerten schon eine Schippe drauf.

Mich haben vor allem die Roboter fasziniert, denn erst dachte ich beim Setting eher an etwas wie Nioh, aber Beast of Reincarnation vermischt Postapokalypse mit japanischen Einflüssen. Dabei zeigt der neue Trailer die subjektiv beste Form einer Postapokalypse.

Ich liebe die Welt, die scheinbar von Robotern bewohnt und von der Natur zurückerobert wurde. Die Menschen scheinen nur zweitrangig zu sein. Zusammen mit der musikalischen Untermalung weckt das Spiel bei mir bereits Flashbacks an NieR: Automata, ein Action-RPG, das bei mir die größten Emotionen ausgelöst hat.

Besonders beeindruckend ist im Trailer für mich auch das Gameplay. Das sieht nicht nur schnell und schön animiert aus, man implementiert zudem den Kontrast zwischen Natur und Robotern.

Beeindruckende visuelle Details

Auf dem Papier sieht das Gameplay einfach nach Action-RPG aus, aber ich bin beeindruckt, wie viel Selbstbewusstsein Game Freak in die visuelle Gestaltung legt. Der Kontrast zwischen mechanischen Kreaturen und Natur scheint sich auch im Kampf widerzuspiegeln. So sieht man einen Special-Move, der riesige Blumen aus dem Boden sprießen lässt, aber auch futuristische Angriffe mit scheinbar zielsuchenden Pfeilen.

Auch im Design der Figuren wird dieses Selbstbewusstsein deutlich. Die Hauptfigur und ein älterer Mann tragen auf den ersten Blick zwar traditionelle Kleidung, aber man sieht kleine Taschen, eine grüne Ampulle oder eine Jacke, die futuristischer aussieht. In diesem Trailer schafft es Game Freak, diese Elemente organisch zu kombinieren, ohne dass sich diese visuellen Ideen beißen.

Das ist nicht leicht und zeigt, dass Game Freak auch abseits von der Grafik ein Verständnis für Charakterdesign und eine visuelle Identität hat. In diesem Fall kann man aber Pokémon erwähnen, weil abseits der mäßigen Technik die Pokémon-Spiele meist interessante visuelle Ideen haben.

Allein die Kleidung der Hauptfigur ist unfassbar interessant.

Wichtig, auch wenn es nicht das beste Spiel werden sollte

Schaut man sich die YouTube-Kommentare an, steht natürlich der Vergleich mit Pokémon an erster Stelle. Deshalb ist Beast of Reincarnation ein so wichtiges Spiel für Game Freak. Dadurch bekommen sie nicht nur Aufmerksamkeit, sie können sich auch von Pokémon abheben, selbst, wenn das Spiel nicht die große Offenbarung werden sollte.

Obwohl ich dem Release jetzt entgegenrfiebere, bleibt eine Grundskepsis. Die Story scheint ein großer Fokus zu werden, und hier bleibt es spannend, was Game Freak daraus macht. Pokémon hat zwar nette Ideen, aber eine wirklich ernste Geschichte gab es seit Pokémon Schwarz und Weiß 2 (2012) nicht mehr.

Vor allem aber mit dem Gameplay steht und fällt Beast of Reincarnation. Die Animationen sehen gut aus, aber wie spielt es sich wirklich? So sieht der Blumen-Special-Move zwar beeindruckend aus, aber eben auch wie ein Störfaktor im sonst flüssig wirkenden Gameplay. Immerhin ist ein guter Flow einer der wichtigsten Aspekte von Action-Kampfsystemen.

Das sind aber Dinge, die man anhand eines Trailers nur schwierig bewerten kann. Hier muss man wohl auf Demos, Anspielberichte oder letztendlich auf den Release warten. Aber auch nur mit den Trailern hat Game Freak es bereits jetzt geschafft, mehr als einfach nur das Pokémon-Studio zu sein, und das finde ich wunderbar.

Lange muss man auf jeden Fall nicht mehr warten, Beast of Reincarnation erscheint bereits am 4. August 2026 auf PS5, Steam und der Xbox Series. MeinMMO-Autor Ody muss beim Spiel an einen FromSoftware-Titel denken: Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat