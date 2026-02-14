Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat

Das Studio hinter den Pokémon-Spielen hat mit dem letzten Trailer zu ihrem neuen Action-RPG auf PS5 bei MeinMMO-Autor Ody eine alte Gaming-Wunde aufgerissen. Das Gameplay sieht nämlich überraschend stark nach Sekiro aus: Dem härtesten Soulslike, das er bislang gespielt hat.

Bei der State of Play wurde ein neuer Trailer zu Beast of Reincarnation, dem kommenden Spiel von Game Freak, gezeigt. Eigentlich ist das Studio für die Pokémon-Spiele bekannt, doch von denen ist ihr neuestes Projekt sehr weit entfernt.

Beast of Reincarnation ist ein Action-RPG, das in einem postapokalyptischen Japan spielt. Wir schreiben das Jahr 4026 und die Welt ist voller Monster und gefährlicher Roboter. Wir spielen Emma, die mit ihrem Wolfsbegleiter Koo für das Überleben der Menschheit kämpft.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu Beast of Reincarnation:

Als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, fühlte ich mich sofort wieder in eines der härtesten Soulslikes hineinversetzt, das ich je gespielt habe: Sekiro. Ich habe mir das Spiel vor etwas über zwei Jahren geholt und es seitdem immer noch nicht geschafft, das Game auch nur im Ansatz durchzuspielen.

Wer schreibt hier überhaupt? Was Soulsborne-Titel angeht, so ist Ody ein richtiger Masochist: Kaum eines von FromSoftwares knallharten Spielen hat er angefangen und nicht (mit Biegen und Brechen) beendet. Auf seiner Liste der Schmach stehen nur Elden Ring (wobei das eher aus Langeweile) und Sekiro, das selbst ihm eine Spur zu krass ist.

Sekiro im postapokalyptischen Japan der Zukunft

Wenn ich von einem Soulslike behaupten kann, dass es mich gebrochen hat, dann ist es Sekiro. Und genau dem ähnelt Beast of Reincarnation beim Gameplay ziemlich stark. Das zeigt der Trailer gleich an mehreren Stellen, und zwar nicht nur in den Kämpfen.

Im Kampf gegen ein riesiges Pflanzenwesen pariert unsere Figur die Angriffe des Monsters im perfekten Moment, bis sich eine Gelegenheit zu einem Gegenangriff ergibt

Unsere Spielfigur kann sich mit Pflanzenranken an Stellen hochziehen, so wie es Sekiro mit seiner Armprothese auch kann

Emma scheint außerdem ein paar Tricks auf Lager zu haben, die an Sekiros Shinobi-Künste erinnern – in diesem Fall etwa eine automatische Armbrust

Diese Ähnlichkeiten bedeuten aber nicht unbedingt, dass Beast of Reincarnation auch so knallhart wird. Zumindest wirbt Game Freak nicht mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und auch der Begriff „Soulslike“ fällt nirgends.

Falls ihr euch schon immer gedacht habt, dass die Kämpfe in Sekiro richtig cool aussehen, aber doch zu schwer sind, dann ist Beast of Reincarnation vielleicht eine gute Lite-Version dessen. Mehr dazu erfahren wir aber, wenn der Release näherrückt. Dieser ist übrigens am 4. August 2026, also noch dieses Jahr.

