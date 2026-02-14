Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat

Special
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat

Das Studio hinter den Pokémon-Spielen hat mit dem letzten Trailer zu ihrem neuen Action-RPG auf PS5 bei MeinMMO-Autor Ody eine alte Gaming-Wunde aufgerissen. Das Gameplay sieht nämlich überraschend stark nach Sekiro aus: Dem härtesten Soulslike, das er bislang gespielt hat.

Bei der State of Play wurde ein neuer Trailer zu Beast of Reincarnation, dem kommenden Spiel von Game Freak, gezeigt. Eigentlich ist das Studio für die Pokémon-Spiele bekannt, doch von denen ist ihr neuestes Projekt sehr weit entfernt.

Beast of Reincarnation ist ein Action-RPG, das in einem postapokalyptischen Japan spielt. Wir schreiben das Jahr 4026 und die Welt ist voller Monster und gefährlicher Roboter. Wir spielen Emma, die mit ihrem Wolfsbegleiter Koo für das Überleben der Menschheit kämpft.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu Beast of Reincarnation:

Beast of Reincarnation: Das neue Spiel vom Studio hinter den Pokémon-Games hat einen Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Pokémon-Entwickler reißen eine Gaming-Wunde auf, die mir Sekiro gestochen hat Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Allen fällt bei einem neuen Open-World-Game für die PS5 der bizarre Hühner-Bizeps auf, dabei ist das Gameplay noch spannender Horizon bekommt ein neues Koop-Spiel für PS5 und Steam, sorgt direkt für Vergleiche zu Monster Hunter und Elden Ring Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Disney entfernt überraschend 14 Spiele von Steam, Fans nennen drei mögliche Gründe Kommendes Action-RPG für die PS5 erinnert an Herr der Elemente: „Sie haben also Zuko zum Avatar gemacht, geil“ Schattenherz aus Baldur’s Gate 3 hat eine neue Rolle, schnetzelt sich in einem neuen Action-RPG auf PS5 durchs zerstörte London Ich habe bereits am Release-Tag ganze 8 Stunden in Jurassic World Evolution 3 verbracht, dabei mag ich die Filme nicht einmal Neuer Solo-Shooter belohnt euch, wenn ihr seltsamen Kram macht, hat auf PS5 jetzt eine Demo

Als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, fühlte ich mich sofort wieder in eines der härtesten Soulslikes hineinversetzt, das ich je gespielt habe: Sekiro. Ich habe mir das Spiel vor etwas über zwei Jahren geholt und es seitdem immer noch nicht geschafft, das Game auch nur im Ansatz durchzuspielen.

Wer schreibt hier überhaupt? Was Soulsborne-Titel angeht, so ist Ody ein richtiger Masochist: Kaum eines von FromSoftwares knallharten Spielen hat er angefangen und nicht (mit Biegen und Brechen) beendet. Auf seiner Liste der Schmach stehen nur Elden Ring (wobei das eher aus Langeweile) und Sekiro, das selbst ihm eine Spur zu krass ist.

Sekiro im postapokalyptischen Japan der Zukunft

Wenn ich von einem Soulslike behaupten kann, dass es mich gebrochen hat, dann ist es Sekiro. Und genau dem ähnelt Beast of Reincarnation beim Gameplay ziemlich stark. Das zeigt der Trailer gleich an mehreren Stellen, und zwar nicht nur in den Kämpfen.

  • Im Kampf gegen ein riesiges Pflanzenwesen pariert unsere Figur die Angriffe des Monsters im perfekten Moment, bis sich eine Gelegenheit zu einem Gegenangriff ergibt
  • Unsere Spielfigur kann sich mit Pflanzenranken an Stellen hochziehen, so wie es Sekiro mit seiner Armprothese auch kann
  • Emma scheint außerdem ein paar Tricks auf Lager zu haben, die an Sekiros Shinobi-Künste erinnern – in diesem Fall etwa eine automatische Armbrust

Diese Ähnlichkeiten bedeuten aber nicht unbedingt, dass Beast of Reincarnation auch so knallhart wird. Zumindest wirbt Game Freak nicht mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und auch der Begriff „Soulslike“ fällt nirgends. 

Falls ihr euch schon immer gedacht habt, dass die Kämpfe in Sekiro richtig cool aussehen, aber doch zu schwer sind, dann ist Beast of Reincarnation vielleicht eine gute Lite-Version dessen. Mehr dazu erfahren wir aber, wenn der Release näherrückt. Dieser ist übrigens am 4. August 2026, also noch dieses Jahr.

Mehr zum Thema
Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play: 4 Trailer zeigen, wie man die Fans perfekt abholt
von Niko Hernes
Der neue Trailer zu Ghost of Yotei, erinnert mich daran, wie ich meine große Liebe mit dem Vorgänger zwischen Blutlachen kennenlernte
von Jasmin Beverungen
Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5
von Cedric Holmeier

Bei der State of Play wurden neben dem neuen Trailer zu Beast of Reincarnation viele weitere Trailer veröffentlicht. Darunter befand sich auch ein Open-World-Game, in dem ihr als ein sehr muskulöses Huhn spielt. Es ergibt Sinn, wenn man sich es einmal angeschaut hat, versprochen: Allen fällt bei einem neuen Open-World-Game für die PS5 der bizarre Hühner-Bizeps auf, dabei ist das Gameplay noch spannender

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Metal Gear Solid Delta Snake Eater Charakter

Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play: 4 Trailer zeigen, wie man die Fans perfekt abholt

Ghost of Yotei Jasmin zeigt Herz Titel v2

Der neue Trailer zu Ghost of Yotei, erinnert mich daran, wie ich meine große Liebe mit dem Vorgänger zwischen Blutlachen kennenlernte

Stardew Valley Fisch

Ich hab stundenlang einen Fisch in Stardew Valley gejagt, um dann alles falsch zu machen

Screenshot aus einem Trailer zu Total War: Warhammer 40.000, der einen Space Marine zeigt

Total War: Warhammer 40.000 – Alle wichtigen Infos zu Release, Trailer und Fraktionen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx